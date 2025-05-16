Переводы в Ощадбанке — какие действуют лимиты в мае 2025 года

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На денежные переводы в госфинучреждении "Ощадбанк" установлены определенные лимиты, которые весной 2025 года несколько подкорректировали. В частности, существуют ограничения на сумму без смс-подтверждения и лимит в ночное время суток.

Об этом рассказали представители банка в Facebook.

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Лимиты на переводы в Ощадбанке в мае 2025 года

Как отмечается, в банке действуют различные виды лимитов на денежные переводы. Их ввели для обеспечения безопасности клиентов от мошенников. Среди них:

банковские ночные лимиты;

лимиты на переводы средств с смс-подтверждением;

личные лимиты.

Что касается "ночного" лимита, то в такое время суток действует ограничение для всех банковских карт. Согласно ему, запрещается оперировать суммой, превышающей 10 тыс. грн за один перевод. Именно такой лимит установлен из-за высокой активности мошенников в этот промежуток времени.

Относительно дневного лимита на перевод средств, то банк пересмотрел размер лимита. Ранее был лимит в 2 тыс. грн, когда вырос уровень мошенничества — снизили до 100 грн, однако после ряда жалоб потребителей теперь на перевод средств более 1000 грн банк присылает пароль в виде обычного смс-сообщения.

Такие ограничения установлены на основе постановления Национального банка №58 от 3.03.2023 года "Об утверждении положения об аутентификации и применения усиленной аутентификации на платежном рынке".

Как сделать перевод средств в Ощад 24/7

Для перевода между картами банка нужно сделать следующие шаги:

выбрать "Переводы" в главном меню;

перейти в "Переводы между картами";

отметить желаемый тип перевода;

выбрать карту, с которой нужно сделать перевод;

ввести номер карты получателя или отсканировать;

установить птичку с согласованием по комиссии;

нажать пункт "Продолжить";

завершить операцию с помощью пароля из смс/Face ID/Touch ID.

Для перевода денег на карту другого банка есть определенные отличия:

в Ощад 24 надо выбрать "Переводы";

нажать "На карту другого банка";

выбрать карту, с которой надо сделать перевод;

ввести номер карты получателя, указать сумму перевода;

установить птичку с согласованием комиссии;

нажать кнопку "Продолжить";

завершить операцию с помощью кода смс/Face ID/Touch ID.

Напомним, ранее в Ощадбанке рассказали, за какую карту не взимают комиссию, даже если она не используется. А именно — нет списания 100 грн за обслуживание.

Также сообщалось об услуге по смс-информированию в Ощадбанке и появлении долгов. В банке дали советы, как отказаться от данной услуги.