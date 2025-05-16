Переводы в Ощадбанке — какие действуют лимиты в мае 2025 года

Денежные переводы в Ощадбанке — какие есть ограничения
На денежные переводы в госфинучреждении "Ощадбанк" установлены определенные лимиты, которые весной 2025 года несколько подкорректировали. В частности, существуют ограничения на сумму без смс-подтверждения и лимит в ночное время суток.
Об этом рассказали представители банка в Facebook.
Лимиты на переводы в Ощадбанке в мае 2025 года
Как отмечается, в банке действуют различные виды лимитов на денежные переводы. Их ввели для обеспечения безопасности клиентов от мошенников. Среди них:
- банковские ночные лимиты;
- лимиты на переводы средств с смс-подтверждением;
- личные лимиты.
Что касается "ночного" лимита, то в такое время суток действует ограничение для всех банковских карт. Согласно ему, запрещается оперировать суммой, превышающей 10 тыс. грн за один перевод. Именно такой лимит установлен из-за высокой активности мошенников в этот промежуток времени.
Относительно дневного лимита на перевод средств, то банк пересмотрел размер лимита. Ранее был лимит в 2 тыс. грн, когда вырос уровень мошенничества — снизили до 100 грн, однако после ряда жалоб потребителей теперь на перевод средств более 1000 грн банк присылает пароль в виде обычного смс-сообщения.
Такие ограничения установлены на основе постановления Национального банка №58 от 3.03.2023 года "Об утверждении положения об аутентификации и применения усиленной аутентификации на платежном рынке".
Как сделать перевод средств в Ощад 24/7
Для перевода между картами банка нужно сделать следующие шаги:
- выбрать "Переводы" в главном меню;
- перейти в "Переводы между картами";
- отметить желаемый тип перевода;
- выбрать карту, с которой нужно сделать перевод;
- ввести номер карты получателя или отсканировать;
- установить птичку с согласованием по комиссии;
- нажать пункт "Продолжить";
- завершить операцию с помощью пароля из смс/Face ID/Touch ID.
Для перевода денег на карту другого банка есть определенные отличия:
- в Ощад 24 надо выбрать "Переводы";
- нажать "На карту другого банка";
- выбрать карту, с которой надо сделать перевод;
- ввести номер карты получателя, указать сумму перевода;
- установить птичку с согласованием комиссии;
- нажать кнопку "Продолжить";
- завершить операцию с помощью кода смс/Face ID/Touch ID.
Напомним, ранее в Ощадбанке рассказали, за какую карту не взимают комиссию, даже если она не используется. А именно — нет списания 100 грн за обслуживание.
Также сообщалось об услуге по смс-информированию в Ощадбанке и появлении долгов. В банке дали советы, как отказаться от данной услуги.
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