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Денежные переводы в Ощадбанке — какие есть ограничения

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Дата публикации 16 мая 2025 06:01
Переводы в Ощадбанке — какие действуют лимиты в мае 2025 года
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На денежные переводы в госфинучреждении "Ощадбанк" установлены определенные лимиты, которые весной 2025 года несколько подкорректировали. В частности, существуют ограничения на сумму без смс-подтверждения и лимит в ночное время суток.

Об этом рассказали представители банка в Facebook.

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Лимиты на переводы в Ощадбанке в мае 2025 года

Как отмечается, в банке действуют различные виды лимитов на денежные переводы. Их ввели для обеспечения безопасности клиентов от мошенников. Среди них:

  • банковские ночные лимиты;
  • лимиты на переводы средств с смс-подтверждением;
  • личные лимиты.

Что касается "ночного" лимита, то в такое время суток действует ограничение для всех банковских карт. Согласно ему, запрещается оперировать суммой, превышающей 10 тыс. грн за один перевод. Именно такой лимит установлен из-за высокой активности мошенников в этот промежуток времени.

Относительно дневного лимита на перевод средств, то банк пересмотрел размер лимита. Ранее был лимит в 2 тыс. грн, когда вырос уровень мошенничества — снизили до 100 грн, однако после ряда жалоб потребителей теперь на перевод средств более 1000 грн банк присылает пароль в виде обычного смс-сообщения.

Такие ограничения установлены на основе постановления Национального банка №58 от 3.03.2023 года "Об утверждении положения об аутентификации и применения усиленной аутентификации на платежном рынке".

Как сделать перевод средств в Ощад 24/7

Для перевода между картами банка нужно сделать следующие шаги:

  • выбрать "Переводы" в главном меню;
  • перейти в "Переводы между картами";
  • отметить желаемый тип перевода;
  • выбрать карту, с которой нужно сделать перевод;
  • ввести номер карты получателя или отсканировать;
  • установить птичку с согласованием по комиссии;
  • нажать пункт "Продолжить";
  • завершить операцию с помощью пароля из смс/Face ID/Touch ID.

Для перевода денег на карту другого банка есть определенные отличия:

  • в Ощад 24 надо выбрать "Переводы";
  • нажать "На карту другого банка";
  • выбрать карту, с которой надо сделать перевод;
  • ввести номер карты получателя, указать сумму перевода;
  • установить птичку с согласованием комиссии;
  • нажать кнопку "Продолжить";
  • завершить операцию с помощью кода смс/Face ID/Touch ID.

Напомним, ранее в Ощадбанке рассказали, за какую карту не взимают комиссию, даже если она не используется. А именно — нет списания 100 грн за обслуживание.

Также сообщалось об услуге по смс-информированию в Ощадбанке и появлении долгов. В банке дали советы, как отказаться от данной услуги.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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