Переводы в Приват24 — как начать получать кэшбэк до 2,5 тыс. грн

Банковская карта и смартфон в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" могут получать вознаграждение за осуществление переводов по номеру телефона. Его размер составляет от 250 до 2,5 тыс. грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

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Как получать вознаграждения за переводы в ПриватБанке

Как отмечается, до 22 сентября 2025 года клиенты за каждый денежный перевод в приложении "Приват24" по номеру телефона на карту Visa на сумму от 250 грн могут получать кэшбэк, а также современные гаджеты.

Речь идет о подключении услуги, позволяющей переводить деньги на карты по номеру телефона, без передачи данных своей карты. Осуществлять такие переводы можно как на карты ПриватБанка, так и украинских и зарубежных банков.

Принять участие в акции могут совершеннолетние клиенты, имеющие идентификационный код и активную карту Visa от ПриватБанка:

карты для выплат;

карты "Универсальная"/"Универсальная Gold";

премиальные карты.

После чего необходимо активировать услугу пополнения карты по номеру телефона в "Приват24", если этого не было сделано. Отправить или получить денежный перевод по номеру телефона с картой Visa от 250 грн.

В розыгрыше будет участвовать каждый такой перевод. Их количество неограниченно: каждый перевод увеличит шанс получить подарок или кэшбэк.

Чтобы сделать перевод по номеру телефона через "Приват24", необходимо:

открыть приложение "Приват24";

перейти в меню "Перекаты средств";

выбрать получателя из контактов/ввести номер телефона;

указать сумму и подтвердить перевод.

Какие предусмотрены вознаграждения за осуществление переводов

Ежемесячно участники могут получать кэшбэк и современные гаджеты. А именно:

Смартфон Samsung Galaxy S25 (12/256GB Silver Shadow) предоставят для восьми клиентов (по два победителя ежемесячно); Наушники Galaxy Buds 3 Pro предоставят для четырех клиентов (по одному победителю ежемесячно); Кэшбэк 2,5 тыс. грн для одной сотни клиентов (25 победителей ежемесячно); Кэшбэк 250 грн для 1,5 тыс. клиентов (375 победителей ежемесячно).

Ранее мы писали, какие действуют тарифы на международные валютные переводы. В частности, до конца года за переводы в "Приват24" предусмотрены сниженные комиссии.

Также мы рассказывали, что лимит на получение денежных переводов между картами в ПриватБанке составляет 1 млн грн или 350 переводов ежемесячно. Однако некоторые граждане могут его увеличить.