Компенсации за аренду — где действует программа для переселенцев в 2024 году

Денежные компенсации за аренду жилья в 2024 году — условия программы
Украинцам доступна денежная помощь при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF) на аренду жилья. Такие выплаты предоставляются на полгода в двух регионах.
Об этом сообщает Благотворительный Фонд "Право на защиту".
Условия программы компенсаций на аренду
Отмечается, что БФ "Право на защиту" при поддержке ГФУ производит сбор данных на предоставление денежной помощи на аренду жилья в 2024 году.
"Внимание! Успейте подать заявку для получения денежной помощи на аренду жилья в 2024 году! Поддержка предусматривает возмещение стоимости аренды в течение шести месяцев", — говорится в сообщении.
Проект реализуют:
- в г. Виннице, Винницкой области;
- в г. Днепр, Днепропетровской области.
Граждане должны заполнить анкету, являющуюся обязательным этапом подачи заявки.
Смогут получить помощь:
- внутренне перемещенные лица, проживающие в местах временного проживания и если смогут в дальнейшем оплачивать аренду жилья, когда закончится программа;
- проживают в местах временного проживания или арендованном жилье и грозит выселение;
- новоприбывшие переселенцы (до одного года в момент регистрации в проекте), не желающие проживать в местах временного проживания.
Также необходимо относиться к категориям уязвимости. Подробно об условиях программы можно узнать по ссылке.
Также действует информационная поддержка по номеру:
- 0 800 750 104.
"Согласно условиям программы вы сможете в течение полугода получать денежную помощь на аренду жилья. Тратить помощь нужно исключительно на аренду, что нужно будет подтвердить документами. В течение участия в программе будут осуществляться визиты в арендуемое жилье", — добавили в фонде.
Что еще стоит знать
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