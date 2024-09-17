Компенсации за аренду — где действует программа для переселенцев в 2024 году

Ключи от жилья. Фото: Unsplush

Украинцам доступна денежная помощь при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF) на аренду жилья. Такие выплаты предоставляются на полгода в двух регионах.

Об этом сообщает Благотворительный Фонд "Право на защиту".

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Условия программы компенсаций на аренду

Отмечается, что БФ "Право на защиту" при поддержке ГФУ производит сбор данных на предоставление денежной помощи на аренду жилья в 2024 году.

"Внимание! Успейте подать заявку для получения денежной помощи на аренду жилья в 2024 году! Поддержка предусматривает возмещение стоимости аренды в течение шести месяцев", — говорится в сообщении.

Проект реализуют:

в г. Виннице, Винницкой области;

в г. Днепр, Днепропетровской области.

Граждане должны заполнить анкету, являющуюся обязательным этапом подачи заявки.

Источник: БФ "Право на защиту"

Смогут получить помощь:

внутренне перемещенные лица, проживающие в местах временного проживания и если смогут в дальнейшем оплачивать аренду жилья, когда закончится программа;

проживают в местах временного проживания или арендованном жилье и грозит выселение;

новоприбывшие переселенцы (до одного года в момент регистрации в проекте), не желающие проживать в местах временного проживания.

Также необходимо относиться к категориям уязвимости. Подробно об условиях программы можно узнать по ссылке.



Также действует информационная поддержка по номеру:

0 800 750 104.

"Согласно условиям программы вы сможете в течение полугода получать денежную помощь на аренду жилья. Тратить помощь нужно исключительно на аренду, что нужно будет подтвердить документами. В течение участия в программе будут осуществляться визиты в арендуемое жилье", — добавили в фонде.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году государство продолжает выплачивать социальные стипендии юным гражданам. Известно, кто имеет право на выплаты и какие суммы предусмотрены.

Также мы писали, что украинцы могут оформить денежную помощь от благотворительной организации "СОС Дитячі містечка" на детей, пострадавших от войны. Речь идет о получении малышами физических повреждений в результате боевых действий.