Выплаты в феврале — Каритас принимает заявки на компенсации расходов на отопление

Человек держит купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Часть жителей Черниговской области сможет получить финансовую помощь от Благотворительного фонда "Каритас Чернигов". Речь идет о предоставлении денежных компенсаций для тех, кого использует электроотопление дома.

Об этом говорится в объявлении БФ "Каритас Чернигов" в Telegram-канале.

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Как отмечают в фонде "Каритас Чернигов", денежная помощь на электроотопление предусмотрена для тех граждан, которые имеют индивидуальное отопление.

Сейчас помощь доступна для нескольких громад области: Нежинской, Носовской, Лосиновской и Плисковской.

"Продолжаем поддерживать вас и имеем возможность компенсировать оплату за электроотопление, у кого индивидуальное отопление дома", — сообщают организаторы.

Денежная компенсация за электроотопление доступна таким жителям громад области:

лицам с инвалидностью (первая-вторая группы);

многодетным семьям с детьми до 18 лет;

одиноким матерям/отцам/опекунам с несовершеннолетними детьми;

одиноким пожилым людям от 60 лет и старше.

Как украинцам можно получить помощь

Чтобы получить помощь от благотворителей, граждане должны подать пакет документов. Деньги выплатят на основе поданных оригиналов:

паспорта гражданина;

идентификационного кода для всех взрослых членов семьи;

документа, где указана уязвимая категория;

справки о составе семьи;

справки о доходах семьи (средний доход за месяц не может превышать 6,3 тыс. грн на одного человека);

справки из банка о счете (IBAN);

квитанции по оплате за электричество.

Денежную помощь можно получить по адресу: г. Нежин, переулок. Ф. Проценко, 6 (понедельник — пятница с 10.00 до 16.00).

Также можно уточнить информацию о компенсациях по номеру телефона: 0960943235.

В фонде добавили, что в случае отсутствия всех вышеупомянутых документов — в денежной помощи откажут.

Объявление. Источник: Каритас

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