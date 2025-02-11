Выплаты в феврале — Каритас принимает заявки на компенсации расходов на отопление

Денежные компенсации от Каритас в феврале — какие условия
Часть жителей Черниговской области сможет получить финансовую помощь от Благотворительного фонда "Каритас Чернигов". Речь идет о предоставлении денежных компенсаций для тех, кого использует электроотопление дома.
Об этом говорится в объявлении БФ "Каритас Чернигов" в Telegram-канале.
Кто имеет право на компенсации за электроотопление
Как отмечают в фонде "Каритас Чернигов", денежная помощь на электроотопление предусмотрена для тех граждан, которые имеют индивидуальное отопление.
Сейчас помощь доступна для нескольких громад области: Нежинской, Носовской, Лосиновской и Плисковской.
"Продолжаем поддерживать вас и имеем возможность компенсировать оплату за электроотопление, у кого индивидуальное отопление дома", — сообщают организаторы.
Денежная компенсация за электроотопление доступна таким жителям громад области:
- лицам с инвалидностью (первая-вторая группы);
- многодетным семьям с детьми до 18 лет;
- одиноким матерям/отцам/опекунам с несовершеннолетними детьми;
- одиноким пожилым людям от 60 лет и старше.
Как украинцам можно получить помощь
Чтобы получить помощь от благотворителей, граждане должны подать пакет документов. Деньги выплатят на основе поданных оригиналов:
- паспорта гражданина;
- идентификационного кода для всех взрослых членов семьи;
- документа, где указана уязвимая категория;
- справки о составе семьи;
- справки о доходах семьи (средний доход за месяц не может превышать 6,3 тыс. грн на одного человека);
- справки из банка о счете (IBAN);
- квитанции по оплате за электричество.
Денежную помощь можно получить по адресу: г. Нежин, переулок. Ф. Проценко, 6 (понедельник — пятница с 10.00 до 16.00).
Также можно уточнить информацию о компенсациях по номеру телефона: 0960943235.
В фонде добавили, что в случае отсутствия всех вышеупомянутых документов — в денежной помощи откажут.
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