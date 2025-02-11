Виплати від 5 тис. грн — де приймають заявки на допомогу в лютому

Фінансова допомога від 5 тис. грн — де доступні виплати
Деякі громадяни у лютому 2025 року зможуть скористатися двома видами матеріальної допомоги. Кошти надає одна з міських рад для тих, хто постраждав внаслідок агресії РФ.
Про це йдеться у повідомленні ГО "ВПО України" у Telegram-каналі.
Де в Україні можна отримати одноразову матеріальну допомогу
Як зазначається, надають виплати для громадян, які проживають у Краматорську Донецької області.
Допомогою можуть скористатися:
- краматорці, які постраждали через воєнні дії;
- громадяни, чиє майно пошкоджене від російських атак.
Згідно з рішенням Краматорської міськради № 29/VIII-193, затверджено механізм надання допомоги українцям, які постраждали через надзвичайну ситуацію воєнного характеру під час війни.
Хто зможе отримати гроші у Краматорську
Фінансова допомога надається на підставі подання особистої заяви. Її необхідно надати в управління праці та соціального захисту населення Краматорської міськради. Розміри матеріальної допомоги такі:
- за тяжкі поранення — 20 тис. гривень;
- за інші поранення — 5 тис. гривень.
Проте у наданні фіндопомоги можуть відмовити:
- на підставі надання неповної чи недостовірної інформації;
- через відсутність кошторисних призначень чи повного використання коштів бюджету.
Також можна подавати заяви на ремонт пошкодженого житла в застосунку "Дія" за посиланням. Заявки для проведення обстеження майна щодо пошкоджень після російських обстрілів приймають за номером 099-099-1505.
Отримати консультації жителі Краматорської територіальної громади можуть за адресою: вул. В. Чорновола, 24, кабінет 1, з понеділка по п’ятницю або за номером телефону 050-425-0999.
Нагадаємо, деякі українці можуть подати заявки на отримання фіндопомоги від Естонської ради у справах біженців. Вразливим категоріям виплатять у лютому 2025 року по 10,8 тис. грн.
Також розповідали, що можна зареєструватися на грошову допомогу для тих, хто постраждав від російської агресії. Розмір виплати може сягати 40 тис. грн.
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