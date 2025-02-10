Виплати у лютому — де стартувала реєстрація на допомогу від UNHCR

Людина тримає грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У лютому 2025 року українці можуть отримати фіндопомогу в рамках програми багатоцільової грошової допомоги від UNHCR. Мобільні бригади працюватимуть в кількох населених пунктах Запорізької області.

Про це йдеться в анонсі UNHCR у Telegram.

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Зазначається, що реєструватиме на виплати благодійний фонд "Право на захист", який є офіційним партнером зі збору даних на грошову допомогу від UNHCR у Запорізькій області.

За вимогами програми, надання фінансової підтримки у лютому 2025 року відбудеться для кількох категорій громадян. Заявки зможуть подати:

громадяни зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО), які перемістилися за останні пів року;

громадяни, які повернулися з іншого регіону чи з-за кордону після вимушеного виїзду.

Організатори нададуть кошти тільки тим, хто має бодай один із наступних критеріїв вразливості:

у родині є лише один із батьків, діти віком до 18 років/особи, яким понад 55 років;

родину очолюють самотні особи похилого віку від 55 років/або такі особи виховують дітей (до 18 років);

сім'я має одного/кілька членів з особливими потребами (важкі хвороби/інвалідність);

дохід у родині на одну особу не перевищує 5,4 тис. грн.

Ті, хто отримував раніше фінансову допомогу від міжнародників, теж зможуть зареєструватися за наявності вразливості.

Розмір допомоги становить 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн за три місяці) на одного члена в домогосподарстві.

Як і де можна подати заявку у лютому

Як повідомлять в організації, цього тижня мобільна бригада працюватиме за адресами:

10 лютого: с. Михайлівка (Михайлівська громада), з 10.00 до 15:00 — вул. Слободчикова, буд. 13 (будинок культури);

12 лютого: с. Розумівка (Долинська громада), з 10.00 до 15:00 — вул.Мира 24 (будинок культури);

13 лютого: с. Долинське (Долинська громада), з 10.00 до 15:00 — вул. Шкільна, буд.5А (приміщення сільради);

14 лютого: с. Розумівка (Долинська громада)

з 10.00 до 15:00 — вул.Мира 24 (будинок культури).

Деталі про грошову допомогу доступні на офіційному сайті БФ "Право на захист".

Центр реєстрації у м. Запоріжжя, по вул. Незалежної України, 72, офіс 154 (Пн. — Пт. 09:00 — 15:00).

Нагадаємо, українці можуть отримати багатоцільову допомогу від Естонської ради у справах біженців. Кошти будуть доступні тільки в одному з регіонів найбільш вразливим категоріям громадян.

Також ми розповідали, що БФ "Карітас Чернігів" надає кошти тим родинам, які використовують електроопалення. Виплати можуть оформити жителі одного з регіонів.