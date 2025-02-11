Виплати у лютому — Карітас приймає заявки на компенсації витрат на опалення

Грошові компенсації від Карітас у лютому — які умови
Частина жителів Чернігівської області зможе отримати фінансову допомогу від Благодійного фонду "Карітас Чернігів". Йдеться про надання грошових компенсацій для тих, кого використовує електроопалення вдома.
Про це йдеться в оголошенні БФ "Карітас Чернігів" у Telegram-каналі.
Хто має право на компенсації за електроопалення
Як зазначають у фонді "Карітас Чернігів", грошова допомога на електроопалення передбачена для тих громадян, які мають індивідуальне опалення.
Наразі допомога доступна для кількох громад області: Ніжинської, Носівської, Лосинівської та Плисківської.
"Продовжуємо підтримувати вас і маємо можливість компенсувати оплату за електроопалення, у кого індивідуальне опалення вдома", — повідомляють організатори.
Грошова компенсація за електроопалення доступна таким жителям громад області:
- особам з інвалідністю (перша-друга групи);
- багатодітним родинам з дітьми до 18 років;
- самотнім матерям/батькам/опікунам з неповнолітніми дітьми;
- самотнім людям похилого віку від 60 років.
Як українцям можна отримати допомогу
Щоб отримати допомогу від благодійників, громадяни мають подати пакет документів. Гроші виплатять на основі поданих оригіналів:
- паспорта громадянина;
- ідентифікаційного коду для всіх дорослих членів родини;
- документа, де вказана вразлива категорія;
- довідки про склад родини;
- довідки про доходи сім'ї (середній дохід за місяць не може перевищувати 6,3 тис. грн на одну особу);
- довідки з банку про рахунок (IBAN);
- квитанції з оплати за електрику.
Грошову допомогу можна отримати за адресою: м. Ніжин, провул. Ф. Проценка, 6 (понеділок — п'ятниця з 10.00 до 16.00).
Також можна уточнити інформацію щодо компенсацій за номером телефону: 0960943235.
У фонді додали, що у разі відсутності всіх вищезазначених документів — у грошовій допомозі відмовлять.
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