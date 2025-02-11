Виплати у лютому — Карітас приймає заявки на компенсації витрат на опалення

Людина тримає купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Частина жителів Чернігівської області зможе отримати фінансову допомогу від Благодійного фонду "Карітас Чернігів". Йдеться про надання грошових компенсацій для тих, кого використовує електроопалення вдома.

Про це йдеться в оголошенні БФ "Карітас Чернігів" у Telegram-каналі.

Читайте також:

Хто має право на компенсації за електроопалення

Як зазначають у фонді "Карітас Чернігів", грошова допомога на електроопалення передбачена для тих громадян, які мають індивідуальне опалення.

Наразі допомога доступна для кількох громад області: Ніжинської, Носівської, Лосинівської та Плисківської.

"Продовжуємо підтримувати вас і маємо можливість компенсувати оплату за електроопалення, у кого індивідуальне опалення вдома", — повідомляють організатори.

Грошова компенсація за електроопалення доступна таким жителям громад області:

особам з інвалідністю (перша-друга групи);

багатодітним родинам з дітьми до 18 років;

самотнім матерям/батькам/опікунам з неповнолітніми дітьми;

самотнім людям похилого віку від 60 років.

Як українцям можна отримати допомогу

Щоб отримати допомогу від благодійників, громадяни мають подати пакет документів. Гроші виплатять на основі поданих оригіналів:

паспорта громадянина;

ідентифікаційного коду для всіх дорослих членів родини;

документа, де вказана вразлива категорія;

довідки про склад родини;

довідки про доходи сім'ї (середній дохід за місяць не може перевищувати 6,3 тис. грн на одну особу);

довідки з банку про рахунок (IBAN);

квитанції з оплати за електрику.

Грошову допомогу можна отримати за адресою: м. Ніжин, провул. Ф. Проценка, 6 (понеділок — п'ятниця з 10.00 до 16.00).

Також можна уточнити інформацію щодо компенсацій за номером телефону: 0960943235.

У фонді додали, що у разі відсутності всіх вищезазначених документів — у грошовій допомозі відмовлять.

Оголошення. Джерело: Карітас

Раніше ми розповідали, що деякі громадяни наприкінці зими можуть скористатися двома видами фінансової допомоги. Ті, хто постраждав внаслідок агресії РФ, зможуть отримати від 5 тис. грн.

Також ми писали, що українці можуть зареєструватися на фінансову допомогу від Естонської ради у справах біженців. Вразливі категорії громадян отримають по 10,8 тис. грн на одну особу у лютому цього року.