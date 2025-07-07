Денежные компенсации для УБД с инвалидностью — за отказ от какой услуги предоставляют средства

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году граждане с инвалидностью вследствие войны могут получить дополнительные денежные компенсации. Речь идет об оформлении выплаты средств вместо санаторно-курортного лечения.

Такая информация содержится на Едином портале госуслуг "Дія".

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Как отмечается на портале, в Украине для участников боевых действий предусмотрены различные льготы и бесплатные сервисы. Одной из таких услуг является санаторно-курортное лечение. Она предусматривает таким категориям граждан как возможность получить путевку для отдыха в санатории, так и денежную компенсацию вместо нее.

"Взятие на учет лиц с инвалидностью вследствие войны и приравненных к ним лиц для выплаты компенсации вместо самостоятельного санаторно-курортного лечения в порядке очередности в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в государственном и местных бюджетах на текущий год", — говорится в сообщении.

Согласно нормам законодательства, бесплатный отдых и оздоровление могут предоставлять таким лицам:

участникам боевых действий — максимально 21 день в течение года;

лицам с инвалидностью вследствие войны — один раз в год вне очереди;

участникам войны и членам семей погибших защитников — до 21 дня раз в два года;

лицам с инвалидностью с детства — в порядке очереди.

Согласно условиям, денежную компенсацию выплачивают лицам с инвалидностью в результате войны и лицам, которые подпадают под действие законов "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", если в течение двух лет не воспользовались правом съездить в санаторий, независимо от наличия заключения врачей о необходимости такого лечения или медицинских противопоказаний (кроме лиц, состоящих на учете для обеспечения санаторно-курортным лечением, в силовых ведомствах и Минюста).

Как получить компенсации вместо санаторного лечения

Для того, чтобы получить деньги вместо санаторно-курортного лечения, таким гражданам следует обратиться, в частности, в Центр предоставления административных услуг или в исполнительные органы сельских, поселковых, городских, районных в городах советов.

Подать соответствующее заявление можно как лично, так и через законного представителя, отправив документы по электронной или обычной почте (заказным письмом).

Граждане для получения такой услуги должны предоставить:

заявление о выплате денежной компенсации;

удостоверение личности, где подтверждается принадлежность к лицам льготной категории.

Ранее мы писали, что в Министерстве по делам ветеранов сообщили о предоставлении статуса лица с инвалидностью в связи с войной еще одной категории лиц. В ведомстве дали объяснения, о ком идет речь.

Также мы сообщали, что в 2025 году в Украине доступна денежная помощь лицам с инвалидностью: как взрослым, так и детям. Для оформления выплаты нужно обратиться к субъекту предоставления административной услуги с пакетом документов.