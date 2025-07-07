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Головна Фінанси Грошові компенсації для осіб з інвалідністю — хто має право

Грошові компенсації для осіб з інвалідністю — хто має право

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 12:09
Грошові компенсації для УБД з інвалідністю — за відмову від якої послуги надають кошти
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році громадяни з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати додаткові грошові компенсації. Йдеться про оформлення виплати коштів замість санаторно-курортного лікування.

Така інформація міститься на Єдиному порталі держпослуг "Дія".

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Кому доступні компенсації замість санаторних путівок

Як зазначається на порталі, в Україні для учасників бойових дій передбачені різноманітні пільги та безплатні сервіси. Однією з таких послуг є санаторно-курортне лікування. Вона передбачає таким категоріям громадян як можливість отримати путівку для відпочинку в санаторії, так і грошову компенсацію замість неї. 

"Взяття на облік осіб з інвалідністю внаслідок війни та прирівняних до них особам для виплати компенсації замість самостійного санаторно-курортного лікування в порядку черговості в межах коштів, передбачених на зазначену мету в державному та місцевих бюджетах на поточний рік", — йдеться у повідомленні.

Згідно із нормами законодавства, безкоштовний відпочинок та оздоровлення можуть надавати таким особам:

  • учасникам бойових дій — максимально 21 день протягом року;
  • особам з інвалідністю внаслідок війни — один раз на рік позачергово;
  • учасникам війни та членам родин загиблих захисників — до 21 дня раз на два роки;
  • особам з інвалідністю з дитинства — у порядку черги.

Згідно з умовами, грошову компенсацію виплачують особам з інвалідністю у результаті війни та особам, які підпадають під дію законів "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", якщо упродовж двох років не скористалися правом з'їздити в санаторій, незалежно від наявності висновку лікарів про необхідність такого лікування або медичних протипоказань (крім осіб, які перебувають на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, у силових відомствах та Мін’юсту).    

Як отримати компенсації замість санаторного лікування

Для того, щоб отримати гроші замість санаторно-курортного лікування, таким громадянам слід звернутися, зокрема, до Центру надання адміністративних послуг або до виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад.

Подати відповідну заяву можна як особисто, так і через законного представника, відправивши документи електронною чи звичайною поштою (рекомендованим листом).

Громадяни для отримання такої послуги повинні надати:

  • заяву про виплату грошової компенсації;
  • посвідчення особи, де підтверджується належність до осіб пільгової категорії.

Раніше ми писали, що у Міністерстві у справах ветеранів повідомили про надання статусу особи з інвалідністю у зв'язку з війною ще одній категорії осіб. У відомстві дали пояснення, про кого йдеться.  

Також ми повідомляли, що у 2025 році в Україні доступна грошова допомога особам з інвалідністю: як дорослим, так і дітям. Для оформлення виплати потрібно звернутись до суб'єкта надання адміністративної послуги з пакетом документів. 

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога УБД
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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