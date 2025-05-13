Оплата труда в 2025 году — кто имеет право на две премии сразу

Человек держит деньги в двух руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинское трудовое законодательство предусматривает предоставление работникам премий к основному должностному окладу. В некоторых случаях украинцы могут претендовать на выплату двух наград в течение месяца.

Это прописано в нормах Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).

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Премирование является денежным поощрением работников за качественно выполненные задания, которое выплачивается сверх основного размера заработной платы, однако считается ее составляющей.

Согласно статье 97, различные учреждения имеют право утверждать коллективным договором собственную систему оплаты труда, трудовые нормы, правила выплаты доплаты, надбавки и премии, ориентируясь на законодательные нормы.

По характеру премиальные вознаграждения делят на два вида:

производственная премия — за выполненную работу, достижения;

непроизводственная премия — не связана с выполнением обязанностей по должности или работы (имеет несистематический характер, например, по случаю профессионального праздника или юбилея).

Различают начисление производственных премий по периоду:

месячная;

квартальная;

полугодовая;

годовая.

При наличии положения в коллективном договоре о ежемесячных производственных премиях и премиях к профессиональным праздникам, то в одном месяце работники могут рассчитывать сразу на два вознаграждения.

Размер премий для бюджетников

Согласно правилам, начисление премий для работников бюджетной сферы ограничивается фондом оплаты труда, утвержденным в бюджете заведения или предприятия, а в месяц — размером ассигнований, рассчитанных на конкретный месяц.

Никаких других ограничений по премиальным выплатам законодательством и отраслевыми нормативно-правовыми актами не предусматривается. То есть размер премии руководитель может определить с учетом личных вкладов работников.

Напомним, в Госслужбе занятости рассказали о самой высокой заработной плате в 2025 году. Там назвали "прибыльные" регионы и специалистов, которым работодатели готовы платить больше всего.

Ранее мы рассказывали, что в парламенте зарегистрировали проект закона о повышении минимальной заработной платы. В случае поддержания документа — изменения заработают уже с 1 июля.