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Рівень "мінімалки" в Україні — що хочуть змінити з 1 липня

9 травня 2025 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Мінімальна зарплата в Україні — що може змінитися з 1 липня
Гривневі купюри в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українські депутати виступили з пропозицією поетапного підвищення мінімальної заробітної плати, від якої залежать посадові оклади працівників бюджетної сфери. У разі схвалення відповідної ініціативи "мінімалка" зміниться вже з 1 липня 2025 року.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

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Детальніше про ініціативу щодо мінімальної зарплати в України

Йдеться про законопроєкт №13164-1 "Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян" від 28 квітня 2025 року. Зокрема, автором відповідної ініціативи виступила народна депутатка від партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

 

зарплати
Скриншот. Джерело: ВРУ

Згідно з ним, депутати пропонують усунути різницю між прожитковим мінімумом та мінімальною зарплатою шляхом поетапного підвищення "мінімалки".   

У пояснювальній записці до документа автори зауважили, що мінімальна зарплатня не може бути меншою від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно до ст. 9 Закону України "Про оплату праці".

Таким чином, законопроєкт пропонує:

  • поетапне зростання розміру мінімальної зарплатні, починаючи  з 1 липня поточного року до очікуваного фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
  • забезпечення фінансування видатків на таку ініціативу за рахунок зменшення витрат не першочергові видатки держбюджету усіх рівнів, а також додаткового надходження коштів до бюджетів на всіх рівнях.

За розрахунками, на такі зміни знадобиться у середньому за місяць близько 2,5 млрд грн.

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум у 2025 році

Як відомо, Держбюджет залишив розмір мінімальної зарплатні на 2025 рік на рівні січня 2024 року у сумі 8 тис. грн.

Водночас, у березні поточного року фактичний розмір прожиткового мінімуму становив 10,8 тис. грн. З огляду на це, "мінімалка" дорівнює тільки 74,1% від розміру фактичного прожиткового мінімуму. Розрив може змінитися до кінця 2025 року.

Проте, як заявили в уряді, під час воєнного стану у бюджеті не вистачає коштів на перегляд рівня зарплати ані цього року, ані в наступні кілька років.

Раніше ми повідомляли, що у 2025 році норми законодавства дозволяють здійснювати індексацію заробітної плати за певних умов. Відомо, чи буде осучаснення доходів українців у травні.

Також розповідали про те, на яких педагогів підвищений попит із гарантованою зарплатою у 30 тис. грн у травні. Зокрема, такий заробіток обіцяють вчителям математики та української мови.

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