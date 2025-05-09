Мінімальна зарплата в Україні — що може змінитися з 1 липня

Гривневі купюри в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські депутати виступили з пропозицією поетапного підвищення мінімальної заробітної плати, від якої залежать посадові оклади працівників бюджетної сфери. У разі схвалення відповідної ініціативи "мінімалка" зміниться вже з 1 липня 2025 року.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

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Детальніше про ініціативу щодо мінімальної зарплати в України

Йдеться про законопроєкт №13164-1 "Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян" від 28 квітня 2025 року. Зокрема, автором відповідної ініціативи виступила народна депутатка від партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Скриншот. Джерело: ВРУ

Згідно з ним, депутати пропонують усунути різницю між прожитковим мінімумом та мінімальною зарплатою шляхом поетапного підвищення "мінімалки".

У пояснювальній записці до документа автори зауважили, що мінімальна зарплатня не може бути меншою від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно до ст. 9 Закону України "Про оплату праці".

Таким чином, законопроєкт пропонує:

поетапне зростання розміру мінімальної зарплатні, починаючи з 1 липня поточного року до очікуваного фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

забезпечення фінансування видатків на таку ініціативу за рахунок зменшення витрат не першочергові видатки держбюджету усіх рівнів, а також додаткового надходження коштів до бюджетів на всіх рівнях.

За розрахунками, на такі зміни знадобиться у середньому за місяць близько 2,5 млрд грн.

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум у 2025 році

Як відомо, Держбюджет залишив розмір мінімальної зарплатні на 2025 рік на рівні січня 2024 року у сумі 8 тис. грн.

Водночас, у березні поточного року фактичний розмір прожиткового мінімуму становив 10,8 тис. грн. З огляду на це, "мінімалка" дорівнює тільки 74,1% від розміру фактичного прожиткового мінімуму. Розрив може змінитися до кінця 2025 року.

Проте, як заявили в уряді, під час воєнного стану у бюджеті не вистачає коштів на перегляд рівня зарплати ані цього року, ані в наступні кілька років.

Раніше ми повідомляли, що у 2025 році норми законодавства дозволяють здійснювати індексацію заробітної плати за певних умов. Відомо, чи буде осучаснення доходів українців у травні.

Також розповідали про те, на яких педагогів підвищений попит із гарантованою зарплатою у 30 тис. грн у травні. Зокрема, такий заробіток обіцяють вчителям математики та української мови.