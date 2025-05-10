Пенсіонери на держслужбі — до якого віку можуть працювати

Пенсіонер йде по вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці, які вже досягли пенсійного віку, можуть працювати на державній службі. Але згодом їм все ж доведеться піти на заслужений відпочинок.

Як йдеться на порталі Medoc.ua, граничний вік перебування на посадах державної служби — 65 років.

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Робота на державній службі

Як зазначається, у 65-річних українців є право отримати призначення на держпосаду і працювати на ній рік без проведення щорічного конкурсу. Таке рішення може ухвалити установа, в якій працює пенсіонер.

Також за законом державний службовець може залишатися на посаді навіть після того, як йому виповниться 65 років. Потрібно лише отримати згоду від роботодавця. Однак працювати на своїй посаді людина може лише до досягнення 70-річного віку.

Як держслужбовці йдуть на пенсію

Отримати пенсію державного службовця в Україні, за інформацією Пенсійного фонду, можуть:

громадяни, які набули не менш як 10 років стажу на посадах державної служби та станом на 1 травня 2016 року день працювали державним службовцем;

українці з не менш ніж 20 роками стажу на посадах державної служби (незалежно від факту роботи станом на 1 травня 2016 року).

Розмір пенсії у держслужбовців — 60% зарплати.

Раніше у ПФУ пояснили, що відбувається з пенсійними виплатами людини, яка вважається зниклою безвісти. У держустанові розповіли, коли людині надають відповідний статус.

Також ми розповідали, хто з громадян має право на пенсію з інвалідності без вимоги наявності певної кількості стажу. Особливими правилами може скористатися частина військовослужбовців.