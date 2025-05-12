Зарплати в Україні — кому зі спеціалістів пропонують понад 100 тис. грн

Захмарні зарплати — кому пропонують понад 100 тис. грн
У Державній службі зайнятості розповіли про рівень оплати праці українців у низці сфер з початку року. На найвищу заробітну плату можуть розраховувати працівники у трьох регіонах.
Про це йдеться на порталі Держслужби зайнятості.
Список популярних професій із високою зарплатою
Як зазначають у відомстві, з початку року українцям були доступні на публічному порталі близько 165 тисяч вакансій, з цієї кількості станом на початок травня залишилося актуальними 62 тисячі. Розмір щомісячної зарплати стартував у деяких пропозиціях роботи від 8 тисяч гривень і сягав 115 тисяч гривень.
За цими даними, серед професій, на яких найбільший попит, із зарплатнею на рівні 50–60 тисяч гривень:
- монтажери;
- водії автотранспортних засобів;
- спеціалісти у сфері психології;
- монтажники систем утеплення будівель;
- оператори верстатів з програмним керуванням;
- ковалі на молотах і пресах;
- електрозварники ручного зварювання;
- машиністи автомобільних кранів;
- прохідники (спеціалісти, що займаються прокладанням шахт та копалень для видобутку надр).
Хто може розраховувати на найвищу зарплатню
Як повідомляють у Держслужбі, найвищу оплату праці переважно пропонують у таких областях:
- Київ;
- Херсонська;
- Львівська;
- Київська.
Найменші зарплати фіксують у таких регіонах:
- Івано-Франківській;
- Сумській;
- Рівненській;
- Чернівецькій.
За даними порталу, найвища зарплата за вказаний період сягнула 115 тис. грн. Такий щомісячний дохід гарантують у Львові за роботу на посаді експерта у сфері права.
"Така вакансія є доволі непростою і передбачає, що претендент на неї, має вчений ступінь кандидата або доктора юридичних наук", — повідомили у Держслужбі.
Окрім того, майже 111 тисяч гривень пропонували за роботу менеджером представництва міжнародної неурядової організації на Львівщині, 110 тисяч гривень — фахівцю з розробки та тестування програмного забезпечення у столиці.
Нагадаємо, у Верховній Раді депутати зареєстрували законопроєкт про поетапне підвищення мінімальної зарплати. Якщо документ підтримають, то зміни набудуть чинності з 1 липня поточного року.
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