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Захмарні зарплати — кому пропонують понад 100 тис. грн

12 травня 2025 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати в Україні — кому зі спеціалістів пропонують понад 100 тис. грн
Людина дістає купюри з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У Державній службі зайнятості розповіли про рівень оплати праці українців у низці сфер з початку року. На найвищу заробітну плату можуть розраховувати працівники у трьох регіонах.

Про це йдеться на порталі Держслужби зайнятості.

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Список популярних професій із високою зарплатою

Як зазначають у відомстві, з початку року українцям були доступні на публічному порталі близько 165 тисяч вакансій, з цієї кількості станом на початок травня залишилося актуальними 62 тисячі. Розмір щомісячної зарплати стартував у деяких пропозиціях роботи від 8 тисяч гривень і сягав 115 тисяч гривень. 

За цими даними, серед професій, на яких найбільший попит, із зарплатнею на рівні 50–60 тисяч гривень:

  • монтажери;
  • водії автотранспортних засобів;
  • спеціалісти у сфері психології;
  • монтажники систем утеплення будівель;
  • оператори верстатів з програмним керуванням;
  • ковалі на молотах і пресах;
  • електрозварники ручного зварювання;
  • машиністи автомобільних кранів;
  • прохідники (спеціалісти, що займаються прокладанням шахт та копалень для видобутку надр).

Хто може розраховувати на найвищу зарплатню

Як повідомляють у Держслужбі, найвищу оплату праці переважно пропонують у таких областях:

  • Київ;
  • Херсонська;
  • Львівська;
  • Київська.

Найменші зарплати фіксують у таких регіонах:

  • Івано-Франківській;
  • Сумській;
  • Рівненській;
  • Чернівецькій.

За даними порталу, найвища зарплата за вказаний період сягнула 115 тис. грн. Такий щомісячний дохід гарантують у Львові за роботу на посаді експерта у сфері права.

"Така вакансія є доволі непростою і передбачає, що претендент на неї, має вчений ступінь кандидата або доктора юридичних наук", — повідомили у Держслужбі.

Окрім того, майже 111 тисяч гривень пропонували за роботу менеджером представництва міжнародної неурядової організації на Львівщині, 110 тисяч гривень — фахівцю з розробки та тестування програмного забезпечення у столиці.

Нагадаємо, у Верховній Раді депутати зареєстрували законопроєкт про поетапне підвищення мінімальної зарплати. Якщо документ підтримають, то зміни набудуть чинності з 1 липня поточного року.

Раніше ми розповідали, що громадянам пенсійного віку дозволяється працювати на держслужбі. Відомо, який граничний вік перебування на таких посадах.

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