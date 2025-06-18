Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежное довольствие в ВСУ вырастет — что изменится в июле

Денежное довольствие в ВСУ вырастет — что изменится в июле

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 14:30
Индексация зарплат в украинской армии в июле — как изменятся выплаты
Украинский боец. Фото: 36 ОБрМП/соцсети
Ключові моменти Индексация зарплат в украинской армии в июле Какие предусмотрены доплаты и вознаграждения для военных

В июле 2025 года денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины претерпит изменения. Кроме традиционных начислений в виде вознаграждений и доплат, в следующем месяце ожидается индексация выплат.

Соответствующее право прописано в законе №2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Реклама
Читайте также:

Индексация зарплат в украинской армии в июле

Так, с 1 июля 2025 года должно произойти осовременивание денежного обеспечения, предусмотренного для украинских военнослужащих.

По правилам, индексация заработной платы может происходить при условии, когда индекс потребительских цен, который исчисляется нарастающим итогом, превысит порог индексации в 103%.

Соответственно — Индекс потребительских цен привязан к индексам инфляции. По данным Государственной службы статистики, индекс инфляции в мае составил 101,3%, поэтому накопительный индекс равен: 1,008 х 1,015 х 1,007 х 1,013 = 1,044 (104,4%).

Поскольку порог индексации превышен, в июле произойдет осовременивание выплат по проценту 4,4%. При этом максимальный размер индексации будет составлять 133,2 грн.

Какие предусмотрены доплаты и вознаграждения для военных 

Размер денежного обеспечения военных зависит от пяти ключевых факторов:

  • занимаемой должности;
  • воинского звания;
  • продолжительности службы;
  • интенсивности службы;
  • условий военной службы.

В частности, мобилизованным минимально выплачивают 20,13 тыс. грн. В дальнейшем выплаты могут возрасти в зависимости от:

  • нового звания;
  • перевода на другие должности;
  • выслуги лет.

Также предусмотрены различные вознаграждения. В частности, военнослужащим, которые привлечены к выполнению боевых задач за пределами зон боевых действий, предоставляют доплату в 30 тыс. грн.

Бойцам за выполнение задач в "горячих точках" на востоке страны, в оккупированных районах или на вражеской территории, выплачивают дополнительно к окладам по 50, 70 и 100 тыс. грн.

Ранее мы рассказывали, кто имеет право на двойное денежное обеспечение в ВСУ в июле 2025 года. Дополнительно на полный размер денежного обеспечения смогут рассчитывать бойцы в случае переезда на другое место несения службы.

Также сообщалось, сколько платят в Украине кавалерам ордена "За мужество" разных степеней. Речь идет о 8 тыс. грн, на которые смогут рассчитывать также родные погибших (умерших) военных, награжденных соответствующим орденом.

зарплаты выплаты ВСУ деньги индексация
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации