Индексация зарплат в украинской армии в июле — как изменятся выплаты

Украинский боец. Фото: 36 ОБрМП/соцсети

В июле 2025 года денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины претерпит изменения. Кроме традиционных начислений в виде вознаграждений и доплат, в следующем месяце ожидается индексация выплат.

Соответствующее право прописано в законе №2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

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Так, с 1 июля 2025 года должно произойти осовременивание денежного обеспечения, предусмотренного для украинских военнослужащих.

По правилам, индексация заработной платы может происходить при условии, когда индекс потребительских цен, который исчисляется нарастающим итогом, превысит порог индексации в 103%.

Соответственно — Индекс потребительских цен привязан к индексам инфляции. По данным Государственной службы статистики, индекс инфляции в мае составил 101,3%, поэтому накопительный индекс равен: 1,008 х 1,015 х 1,007 х 1,013 = 1,044 (104,4%).

Поскольку порог индексации превышен, в июле произойдет осовременивание выплат по проценту 4,4%. При этом максимальный размер индексации будет составлять 133,2 грн.

Какие предусмотрены доплаты и вознаграждения для военных

Размер денежного обеспечения военных зависит от пяти ключевых факторов:

занимаемой должности;

воинского звания;

продолжительности службы;

интенсивности службы;

условий военной службы.

В частности, мобилизованным минимально выплачивают 20,13 тыс. грн. В дальнейшем выплаты могут возрасти в зависимости от:

нового звания;

перевода на другие должности;

выслуги лет.

Также предусмотрены различные вознаграждения. В частности, военнослужащим, которые привлечены к выполнению боевых задач за пределами зон боевых действий, предоставляют доплату в 30 тыс. грн.



Бойцам за выполнение задач в "горячих точках" на востоке страны, в оккупированных районах или на вражеской территории, выплачивают дополнительно к окладам по 50, 70 и 100 тыс. грн.

Ранее мы рассказывали, кто имеет право на двойное денежное обеспечение в ВСУ в июле 2025 года. Дополнительно на полный размер денежного обеспечения смогут рассчитывать бойцы в случае переезда на другое место несения службы.

Также сообщалось, сколько платят в Украине кавалерам ордена "За мужество" разных степеней. Речь идет о 8 тыс. грн, на которые смогут рассчитывать также родные погибших (умерших) военных, награжденных соответствующим орденом.