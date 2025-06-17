Виплати у 8 тис. грн — хто з військових має право на щомісячну допомогу

Гривневі купюри та військова форма. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні кавалери ордена "За мужність" різних ступенів мають право на підтримку від держави. Зокрема, для повних кавалерів ордена (які мають всі три ступені) надають щомісячні виплати в розмірі 8 тис. гривень.

Відповідне право прописане в законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Правила надання ордена "За мужність"

Згідно із законом, кавалерам ордена "За мужність" передбачені пільги та щомісячна державна підтримка. Йдеться про українську державну нагороду, якою відзначають військових, правоохоронців та інших, яку надають за проявлення мужності та героїзму.

Такий орден має перший, другий та третій ступінь. Найвищим є перший ступінь, а нагородження орденом здійснюється послідовно, починаючи з третього ступеня.

Нагородження відповідним орденом може відбуватися посмертно за указом президента.

Розмір виплати за орден у 2025 році

Орден "За мужність" усіх трьох ступенів передбачає виплату в розмірі мінімальної заробітної платні, яка на 1 січня 2025 року становить 8 тис. грн.

Це ж стосується і рідних загиблих (померлих) військових, нагороджених таким орденом, тобто встановлюється щомісячна аналогічна виплата.

Також військові, які брали безпосередню участь у захисті країни та яких, починаючи з 2014-го, було нагороджено орденом За мужність трьох ступенів (всі три ступені), визнаються особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Вичерпний перелік пільг за особливі заслуги перед Батьківщиною прописаний у статті 16 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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