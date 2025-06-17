Виплати для військових — хто має право на допомогу у 100% зарплати у липні

Українські військовослужбовці ЗСУ. Фото: mil.in.ua

У липні 2025 року законодавство гарантуватиме українським військовослужбовцям низку різноманітних доплат та видів матеріальної допомоги. Зокрема, декому виплатять додатково повний розмір грошового забезпечення, а за необхідності — по 50% на кожного члена родини.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Міністерства оборони.

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Як зазначають у відомстві, у липні претендувати на додаткову одноразову допомогу у розмірі половини та повного розміру грошового забезпечення зможуть військові у разі необхідності переїзду.

Йдеться про тих, хто несе службу за контрактом, та тих, хто несуть кадрову службу, службу за призовом осіб офіцерського складу ЗСУ та Держспецслужби транспорту. Додаткова допомога призначається у разі переведення на нове місце несення служби в інше місто та призначення на нову військову посаду.

Також виплата надається у зв'язку із зарахуванням на навчання у військові ВНЗ, заклади вищої освіти, де є військові навчальні підрозділи, та військові коледжі та навчальні центри/підрозділи, якщо тривалість навчання перевищує шість місяців, без збереження посади за попередньою службою або у зв'язку із передислокацією військових частин/підрозділів військових частин, установ, організацій.

Такі витрати держава повністю бере на себе, надаючи допомогу не тільки для військового, а й для всіх членів його родини (за наявності). Відповідні виплати називають "підйомною допомогою".

Які особливості призначення грошової допомоги

У відомстві уточнюють, що "підйомна допомога" виплачується у разі дотримання вищеперелічених умов у розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та у 50% від обсягу зарплати на всіх осіб з його родини, якщо переїхали разом з ним на нове місце служби.

Також передбачається надання "добових" для тих, хто перебуває у відрядженні, за кожну таку добу проведену у дорозі на військового та всіх членів родини.

Проте мобілізовані військові на такі виплати не зможуть розраховувати. На допомогу зможуть розраховувати за умови укладення контракту на проходження військової служби та переїзду.

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