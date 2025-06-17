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Головна Фінанси Подвійне грошове забезпечення в ЗСУ — кому виплатять у липні

Подвійне грошове забезпечення в ЗСУ — кому виплатять у липні

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Дата публікації: 17 червня 2025 14:30
Виплати для військових — хто має право на допомогу у 100% зарплати у липні
Українські військовослужбовці ЗСУ. Фото: mil.in.ua
Ключові моменти Хто з військових має право на допомогу у 100% та 50% зарплати Які особливості призначення грошової допомоги

У липні 2025 року законодавство гарантуватиме українським військовослужбовцям низку різноманітних доплат та видів матеріальної допомоги. Зокрема, декому виплатять додатково повний розмір грошового забезпечення, а за необхідності — по 50% на кожного члена родини.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Міністерства оборони

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Хто з військових має право на допомогу у 100% та 50% зарплати

Як зазначають у відомстві, у липні претендувати на додаткову одноразову допомогу у розмірі половини та повного розміру грошового забезпечення зможуть військові у разі необхідності переїзду. 

Йдеться про тих, хто несе службу за контрактом, та тих, хто несуть кадрову службу, службу за призовом осіб офіцерського складу ЗСУ та Держспецслужби транспорту. Додаткова допомога призначається у разі переведення на нове місце несення служби в інше місто та призначення на нову військову посаду.

Також виплата надається у зв'язку із зарахуванням на навчання у військові ВНЗ, заклади вищої освіти, де є військові навчальні підрозділи, та військові коледжі та навчальні центри/підрозділи, якщо тривалість навчання перевищує шість місяців, без збереження посади за попередньою службою або у зв'язку із передислокацією військових частин/підрозділів військових частин, установ, організацій.

Такі витрати держава повністю бере на себе, надаючи допомогу не тільки для військового, а й для всіх членів його родини (за наявності). Відповідні виплати називають "підйомною допомогою".

Які особливості призначення грошової допомоги

У відомстві уточнюють, що "підйомна допомога" виплачується у разі дотримання вищеперелічених умов у розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та у 50% від обсягу зарплати на всіх осіб з його родини, якщо переїхали разом з ним на нове місце служби.

Також передбачається надання "добових" для тих, хто перебуває у відрядженні, за кожну таку добу проведену у дорозі на військового та всіх членів родини.

Проте мобілізовані військові на такі виплати не зможуть розраховувати. На допомогу зможуть розраховувати за умови укладення контракту на проходження військової служби та переїзду.

Раніше ми писали про виплати та пільги за надання ордена "За мужність" різних ступенів. Зокрема, повні кавалери ордена отримують по 8 тис. гривень. 

Також повідомляли, хто з військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань отримують 100% від грошового забезпечення. Йдеться про доплату за особливості несення служби.

зарплати виплати гроші допомога військовослужбовці
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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