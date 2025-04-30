Денежное довольствие в ВСУ — повысят ли выплаты с 1 мая

Украинский военный с дроном. Фото: Генштаб

В мае 2025 года денежное обеспечение военнослужащих в Вооруженных силах Украины будет отличаться в зависимости от вида выполняемых задач и места несения службы, окладов, вознаграждений. Известно, будут ли подлежать индексации выплаты бойцов в следующем месяце.

Это прописано в Законе №2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

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Размеры доплат, вознаграждений для военных в мае

В мае представители силовых ведомств получат гарантированный минимальный размер денежного обеспечения в 20,13 тыс. грн. В целом выплата содержит следующие составляющие:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные доплаты;

одноразовые вознаграждения;

премии.

В частности, военнослужащие, выполняющие боевые задачи за пределами зон боевых действий, получат вознаграждение в 30 тыс. грн.



Бойцы, которые выполняют задачи в "горячих точках" на востоке страны, на оккупированных территориях или на территории противника, получат доплаты к окладам в 50, 70 и 100 тыс. грн.

Существуют различные надбавки к окладам: за особенности прохождения военной службы, за службу в силах спецопераций, за почетные, спортивные и ученые звания. Так, до 100% от оклада назначают за особенности прохождения службы. В частности, 78% — для специалистов наземной авиации, 68% — за службу в подземных условиях. А также:

81% — инструкторам учебных центров и полигонов;

84,5% — экипажам танков, обслуживание самоходных пусковых установок ЗРК;

87,8% — водолазам;

100% — снайперам.

Состоится ли индексация зарплат в ВСУ

С 1 мая 2025 года не ожидается осовременивание денежного обеспечения украинских военнослужащих.

Так, по данным портала "Бухгалтер бюджетных учреждений", индексация зарплаты возможна тогда, когда индекс потребительских цен, исчисляемый нарастающим итогом, превышает порог индексации в 103%.

Индекс потребительских цен привязан к индексам инфляции. Согласно данным Госслужбы статистики, индекс инфляции за март, влияющий на возможность индексации в мае, составил 101,5%.

Поскольку показатель при расчете не пересек отметку в 103%, индексацию зарплаты в мае проводить не будут:

100,8% х 101,5% : 100 = 102,3%.

Ранее мы писали о ряде вакансий в ВСУ весной 2025 года. В частности, зарплату до 190 тыс. грн обещают в 23 отдельной механизированной бригаде.

Также мы сообщали, что работники имеют право на денежные компенсации вместо отпусков. В этом году такой возможностью могут воспользоваться лишь некоторые категории лиц.