Грошове забезпечення в ЗСУ — чи підвищать виплати з 1 травня

Український військовий з дроном. Фото: Генштаб

У травні 2025 року грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України різнитиметься залежно від виду виконуваних завдань та місця несення служби, окладів, винагород. Відомо, чи підлягатимуть індексації виплати бійців наступного місяця.

Це прописано у Законі №2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

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Розміри доплат, винагород для військових у травні

У травні працівники силових відомств отримають гарантований мінімальний розмір грошового забезпечення у 20,13 тис. грн. Загалом виплата містить такі складові:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові доплати;

одноразові винагороди;

премії.

Зокрема, військовослужбовці, які виконують бойові завдання за межами зон бойових дій, отримають винагороду у 30 тис. грн.



Бійці, які виконують завдання у "гарячих точках" на сході країни, на окупованих територіях чи на території противника, отримають доплати до окладів у 50, 70 та 100 тис. грн.

Існують різноманітні надбавки до окладів: за особливості проходження військової служби, за службу в силах спецоперацій, за почесні, спортивні та вчені звання. Так, до 100% від окладу призначають за особливості проходження служби. Зокрема, 78% — для спеціалістів наземної авіації, 68% — за службу у підземних умовах. А також:

81% — інструкторам навчальних центрів та полігонів;

84,5% — екіпажам танків, обслуговування самохідних пускових установок ЗРК;

87,8% — водолазам;

100% — снайперам.

Чи відбудеться індексація зарплат в ЗСУ

З 1 травня 2025 року не очікується осучаснення грошового забезпечення українських військовослужбовців.

Так, за даними порталу "Бухгалтер бюджетних установ", індексація зарплати можлива тоді, коли індекс споживчих цін, що обчислюють наростаючим підсумком, перевищує поріг індексації у 103%.

Індекс споживчих цін прив'язано до індексів інфляції. Відповідно до даних Держслужби статистики, індекс інфляції за березень, що впливає на можливість індексації у травні, становив 101,5%.

Оскільки показник під час обрахунку не перетнув позначку у 103%, індексацію зарплатні у травні проводити не будуть:

100,8% х 101,5% : 100 = 102,3%.

Раніше ми писали про низку вакансій в ЗСУ навесні 2025 року. Зокрема, зарплату до 190 тис. грн обіцяють у 23 окремій механізованій бригаді.

Також ми повідомляли, що працівники мають право на грошові компенсації замість відпусток. Цьогоріч такою можливістю можуть скористатися лише деякі категорії осіб.