Служба в ЗСУ — кому і де готові платити до 190 тис. грн навесні

Український боєць в полі. Фото: Генштаб

Рекрутингові портали опублікували актуальні вакансії та рівень оплати праці у низці підрозділів Збройних сил України, що обіцяють навесні 2025 року. Зокрема, є багато пропозицій для несення служби у 23 окремій механізованій бригаді, де розмір грошового забезпечення може сягати 190 тис. грн.

Про це свідчить інформація одного з кадрових порталів, що співпрацює з Міністерством оборони.

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Актуальні вакансії в ЗСУ навесні 2025 року

Як відомо, у разі вступу на службу українським військовослужбовцям вже в травні 2025 року нарахують щонайменше 20 тис. грн грошового забезпечення. Також передбачені різні винагороди та надбавки.

Зокрема, ціла низка пропозицій оприлюднена для служби в 23 окремій механізованій бригаді, сформованій у січні 2023 року. Нині вона бере активну участь в бойових діях та в забезпеченні здійснення заходів нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ на одному з найгарячіших напрямків. Відповідні підрозділи оснащені новітніми зразками озброєння та військової техніки.

Служба навідником механізованого відділення в 23 ОМБр

Серед умов на відповідну посаду: вік від 18 до 50 років, бажання працювати в районі бойових дій, висока відповідальність, вміння ухвалювати рішення в стресових ситуаціях, можливість працювати в умовах високої фізичної та психологічної навантаженості.

Серед обов'язків: виконання вогневих завдань, підтримка та обслуговування зброї.

Грошове забезпечення стартує від 20,8 тис. грн і може сягати 190 тис. грн.

Служба радіотелефоністом в 23 ОМБр

Також шукають радіотелефоніста, який буде забезпечувати надійний зв’язок між підрозділами. Серед основних обов’язків: обслуговування та налаштування радіообладнання, підтримка стабільного зв’язку під час бойових дій, передавання та прийом інформації від командування та підрозділами. Серед вимог: бажаний досвід роботи з радіообладнанням, знання принципів роботи радіозв’язку.

Залежно від місця виконання завдань — розмір грошового забезпечення може сягати 190 тис. грн.

Робота водієм-електриком у 23 ОМБр

Окрім того, можна влаштуватися на посаду водія-електрика у підрозділи 23 ОМБр. З-поміж ключових обов’язків — техобслуговування та керування транспортом, а також забезпечення належного функціонування електросистем бойових машин та обладнання. Серед вимог: бажаний досвід роботи водієм чи електриком, наявність навичок технічного обслуговування та ремонту електросистем транспортних засобів.

Грошове забезпечення коливається від 20,8 тис. грн і може досягати 190 тис. грн (за кожні 30 днів виконання бойових завдань додатково 70 тис. грн).

Раніше ми розповідали, якими є виплати для військових, які служать у небойових підрозділах. Зокрема, стрілець у таких підрозділах може розраховувати на 20,58 тис. грн на місяць.

Також ми повідомляли про те, які є складові грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ у 2025 році. Йдеться про три основні частини.