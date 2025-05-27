Выплаты от УВКБ ООН — кто из украинцев получит 10,8 тыс. грн в мае

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В мае 2025 года открыта регистрация на предоставление денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Одессе. Максимально в одни руки можно получить 10,8 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении представителей УВКБ ООН в Telegram.

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Финансовая помощь предусмотрена для таких категорий населения:

для лиц со статусом ВПЛ, которые переехали в течение последних полгода и не получали финпомощь от других организаций за последние три месяца;

для граждан, которые вернулись в Украину, после того, как покинули собственные дома, спасаясь от войны за рубежом, а в течение последних трех месяцев не получали финпомощь.

"Внимание! Лица, которые получали денежную помощь от международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись на свое постоянное место жительства в пределах Украины или из-за рубежа, могут подать заявку, если имеют уязвимость", — отмечается в сообщении.

Речь идет о таких критериях уязвимости:

в семье есть только один из родителей, где есть дети в возрасте до 18 лет или живут вместе с пожилыми людьми от 55 лет;

семью возглавляют одинокие лица пожилого возраста от 55 лет или с одним ребенком или несколькими несовершеннолетними детьми;

в составе семьи есть один или несколько человек с особыми потребностями: тяжелые болезни, инвалидность и т.п.

Украинцы, которые подпадают под критерии уязвимости, должны соответствовать социально-экономическим критериям. Доход не должен превышать 5,4 тыс. грн на одного человека.

Совокупный размер помощи на одного члена семьи составляет 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на человека за три месяца).

Необходимые документы и как подать заявку на помощь

Нужно подготовить следующий пакет документов:

идентификационный код;

паспорт, другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ (если есть);

банковская карточка;

свидетельство о рождении детей (при необходимости);

документ, где удостоверяется законная опека над ребенком (при наличии);

удостоверение/медсправка в случае инвалидности или хронической болезни (при наличии).

В пункт сбора данных должны прийти все члены семьи, кроме маломобильных людей.

Обращаться за оформлением помощи можно в будни с 9:00 до 16:30 по адресу: г. Одесса, ул. Старопортофранковская, 103-а.

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут получить в рамках проекта помощи при финансовой поддержке Чехии до 5 тыс. евро. Средства разрешается потратить на оборудование и материалы для развития собственного дела.

Также сообщалось, что в рамках программы REDpreneurUA финалисты получат финансовую поддержку на реализацию бизнес-идей. Размер выплаты будет составлять 7 тыс. евро.