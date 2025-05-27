Виплати від Чехії — як отримати до 5 тис. доларів допомоги

Людина тримає валюту. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці мають можливість отримати фінансову підтримку від благодійного фонду "Caritas Czech Republic" за підтримки МЗС Чехії. Виплати передбачені для власників бізнесу та охочих розпочати власну справу із числа внутрішніх переселенців.

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Рокада Івано-Франківськ".

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Як зазначається, підприємці, які були змушені виїхати з рідних міст у зв'язку з війною, зможуть отримати грошову допомогу на підтримку власної справи.

В рамках проєкту громадяни зможуть освоїти до 5 тис. євро на обладнання та матеріали для розвитку бізнесу. Реалізація програми охопить три західні регіони. Кошти зможуть отримати громадяни, якщо підпадають під такі критерії:

громадяни України, які мають статус внутрішніх переселенців після 24 лютого 2022 року;

вік громадян — більш ніж 18 років;

здійснюють підприємницьку діяльність у Закарпатській, Івано-Франківській або Львівській області.

Благодійний фонд надасть грошову допомогу на такі види бізнесу:

на виробництво продукції із деревини, глини, воску чи текстилю;

з надання послуг прибирання, догляду за будинками, газонами, тваринами, фітнес і тренування, сфери краси, ІТ-галузі та ремонту техніки.

Заохочують до участі:

підприємців, чий бізнес пошкоджений через агресію РФ;

жінок-підприємиць, які релокували свій бізнес.

Як подати заявку на допомогу

Громадяни, які підпадають під умови програми та бажають взяти в ній участь, повинні заповнити онлайн-анкету.

Реєстрація в конкурсі буде доступною до 5 червня 2025 року.

Деталі щодо умов та заповнення грантової заявки можна дізнатись за номером телефону: 380955929071.

"Зверніть увагу! Інформація про успішну відправку заявки відображається лише тимчасовим інформаційним повідомленням вгорі форми. Повторно заповнювати заявку не потрібно", — йдеться у повідомленні.

Етапи участі у конкурсі. Джерело: БФ Рокада

Проєкт з надання допомоги підприємцям здійснюється за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки.

Раніше ми писали, що благодійники приймають заявки на грошову допомогу від жителів сільської місцевості. Дехто зможе отримати до 125 тис. грн на підтримку домогосподарства.

Також розповідали, що цього року українці зможуть отримати грошову допомогу за отриману шкоду життю та здоров’ю у зв'язку з агресією РФ. Залежно від групи інвалідності громадянам виплатять до 800 тис. грн.