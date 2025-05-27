Виплати від УВКБ ООН — хто з українців отримає 10,8 тис. грн у травні

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У травні 2025 року відкрито реєстрацію на надання грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Одесі. Максимально в одні руки можна отримати 10,8 тис. грн.

Про це йдеться у повідомленні представників УВКБ ООН у Telegram.

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Хто має право на грошову допомогу

Фінансова допомога передбачена для таких категорій населення:

для осіб зі статусом ВПО, які переїхали упродовж останніх пів року та не отримували фіндопомогу від інших організацій за останні три місяці;

для громадян, які повернулися в Україну, після того, як залишили власні домівки, рятуючись від війни за кордоном, а протягом останніх трьох місяців не отримували фіндопомогу.

"Увага! Особи, які отримували грошову допомогу від міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання пройшло понад три місяці) і після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до свого постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону, можуть подати заявку, якщо мають вразливість", — зазначається в повідомленні.

Йдеться про такі критерії вразливості:

у родині є лише один із батьків, де є діти віком до 18 років або мешкають разом з літніми людьми від 55 років;

сім'ю очолюють самотні особи похилого віку від 55 років або з однією дитиною чи кількома неповнолітніми дітьми;

у складі родини є одна або кілька осіб з особливими потребами: важкі хвороби, інвалідність, тощо.

Українці, які підпадають під критерії вразливості, мають відповідати соціально-економічним критеріям. Дохід не повинен перевищувати 5,4 тис. грн на одну людину.

Сукупний розмір допомоги на одного члена родини становить 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн на особу за три місяці).

Необхідні документи та як подати заявку на допомогу

Необхідно підготувати наступний пакет документів:

ідентифікаційний код;

паспорт, інші документи, що посвідчують особу;

довідка ВПО (якщо є);

банківська картка;

свідоцтво про народження дітей (за потреби);

документ, де посвідчується законна опіка над дитиною (за наявності);

посвідчення/меддовідка в разі інвалідності або хронічної хвороби (за наявності).

У пункт збору даних мають прийти всі члени родини, окрім маломобільних людей.

Звертатися за оформленням допомоги можна у будні з 9:00 до 16:30 за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 103-а.

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