Виплати від NRC — хто може отримати 54 тис. грн грошової допомоги

Людина тримає кілька гривневих купюр. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці мають останній шанс отримати грошову допомогу від міжнародного фонду "Норвезька рада у справах біженців" (NRC). Новий етап програми фінансової підтримки добігає кінця 27 травня 2025 року.

Про це йдеться у публікації пресслужби NRC у соцмережі Facebook.

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Хто може отримати грошову допомогу

В рамках чергового етапу реєстрації на грошову допомогу від Норвезької ради, отримати виплати можуть домогосподарства, які відповідатимуть певним критеріям вразливості. Допомогу нададуть найбільш вразливим категоріям громадян, які постраждали через воєнні дії.

Зареєструватися на отримання допомоги зможуть домогосподарства, які відповідають одному чи кільком критеріям:

мешкають на територіях, де тривають бойові дії;

змушені були залишити свої оселі через воєнні обставини;

повернулися додому в деокуповані регіони.

"Серед вищезазначених категорій, кожна заявка проходить перевірку, під час якої оцінюється рівень соціально-економічної вразливості. Це допомагає визначити, хто потребує підтримки найбільше, і розподілити допомогу відповідно до наявних ресурсів", — йдеться у повідомленні.

Розмір грошової допомоги становить 10,8 тис. гривень на одну особу, проте не більш ніж п’ять осіб в родині. Тобто максимально домогосподарство зможе отримати 54 тис. гривень. Проте, якщо у родині більше людей, то потрібно подавати дві окремі заявки, у кожній з яких обов’язково має бути вказана щонайменше одна повнолітня особа.

Як зареєструватися на виплати та інші нюанси

Термін подання заявок обмежений. Ті, хто бажає отримати відповідну допомогу, мають до 27 травня (17:00) внести власні дані у спеціальну форму.

Там необхідно заповнити анкету, уважно відповідаючи на всі запитання. Важлива вимога — під час подачі заяви необхідно надати місцеперебування.

Подання заявки не гарантуватиме автоматичне отримання фінансової допомоги, адже цього разу обсяг фінансування обмежений.

"Домогосподарства, які отримали грошову допомогу від NRC або інших організацій менше, ніж шість місяців тому, можуть не бути обрані", — пояснюють організатори.

Додаткову інформацію щодо програми грошової допомоги від NRC можна уточнити за контактними даними:

електронна пошта: ua.info@nrc.no;

гаряча лінія: 0 800 302 007.

Контактні дані. Джерело: NRC у Fb

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