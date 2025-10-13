Видео
Україна
Видео

Главная Финансы Денежная помощь от УВКБ ООН — кто из ВПЛ получит 10,8 тыс. грн

Денежная помощь от УВКБ ООН — кто из ВПЛ получит 10,8 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 08:00
Выплаты для ВПЛ — кто и где сможет получить от УВКБ ООН 10,8 тыс. грн
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине принимает заявки на денежную помощь от уязвимых категорий граждан в одном из регионов. В рамках программы каждый из семьи сможет получить 10,8 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-центр УВКБ ООН в Telegram.

Читайте также:

Кто имеет право на денежную помощь

По информации пресс-службы, финансовая помощь доступна в Сумской области. В частности, 13 октября мобильная группа для регистрации на программу будет работать в городе Тростянец. Граждане должны заранее подготовить необходимые документы.

Программа предусматривает оказание поддержки гражданам, которых война заставила покинуть свои дома. Согласно правилам, каждый член домохозяйства получит по 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн/три месяца).

Зарегистрироваться в программе смогут две категории граждан при отсутствии другой подобной поддержки от международных/украинских организаций за предыдущие три месяца. Речь идет о:

  1. Внутренних переселенцах, которые выезжали, однако вернулись на старое место жительства в течение последних шести месяцев.
  2. Гражданах, которые вернулись домой после выезда за границу.

В приоритете на выплаты будут переселенцы без вышеописанных требований по срокам перемещения, если речь идет о таких обстоятельствах:

  • семья состоит только из отца, матери и несовершеннолетних детей, или лиц старшего возраста (более 55 лет);
  • домохозяйство имеет только лиц пожилого возраста;
  • лица пожилого возраста воспитывают несовершеннолетних детей;
  • семья имеет лиц с инвалидностью/тяжелыми болезнями.

Экономическое состояние домохозяйства должно быть низким. Средний доход на одного человека не должен быть выше 5,4 тыс. грн ежемесячно.

Правила подачи заявки на оформление денежной помощи

Зарегистрироваться на финпомощь в Тростянце можно будет 13 октября, предварительно позвонив по телефону: 063 182 68 38. После этого граждане должны подать документы по адресу: ул. Заводская, 2А (с 10:30 до 14:00).

При себе нужно иметь:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о рождении детей;
  • справку внутреннего переселенца;
  • удостоверение/медицинские справки;
  • банковский номер.

Ранее мы писали, что украинцы могут получить денежную помощь от французской гуманитарной организации Acted Ukraine. Речь идет о предоставлении средств на покупку дров и угля.

Также мы рассказывали, что Детский фонд ООН окажет помощь домохозяйствам с детьми, проживающим в прифронтовых регионах. Речь идет о 19,4 тыс. грн на приобретение твердого топлива.

выплаты финансовая помощь деньги ВПЛ денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
