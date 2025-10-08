Выплаты на отопительный сезон — кто и где сможет получить помощь от Acted Ukraine

Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

Французская гуманитарная организация Acted Ukraine осенью реализует программу предоставления денежной помощи на отопительный сезон 2025-2026. В частности, выплаты доступны в пяти регионах на приобретение дров и угля.

Об этом говорится в официальном сообщении организации.

Денежная помощь от Acted Ukraine на отопительный сезон

Как отмечается, программа Acted Ukraine имеет целью оказать помощь домохозяйствам, которые не способны самостоятельно покрыть потребности в отоплении и не имеют субсидий или других государственных компенсаций на отопление. Деньги предоставят на отопительные материалы или на оплату коммунальных услуг.

Программа охватывает территории следующих громад:

в Запорожской области: с. Новотаврийское (Новотаврическое), с.Вольное, с. Кирпотино, с.Оленевка, с.Тарасовка;

в Николаевской области: Мешково-Погорелово, Добрая Надежда, Зайчевское, Каравелово, Капустино;

в Харьковской области: Гусаровский, Ридненский, Грушуваский и Великокомишуваский старостаты;

в Херсонской области: Бериславский район, Новорайская громада (Сагайдачное, Новорайск, Кошара, Степное, Костырка, Заможное), Херсонский район, Белозерская громада (Правдиное, Новая Заря, Таврическое);

в Черниговской области: Новгород-Северский район, Коропская громада, Рыботинский (Рыботин, Сохачи, Становое, Подоляки) и Атюшевский (Атюша, Лубенец, Рубанников, Пустая Гребля, Кучи).

К участию в программе предоставления финпомощи на отопительный сезон допустят домохозяйства, которые имеют такие уязвимости:

от трех и более детей до 18 лет;

семьи с детьми до двух лет;

домохозяйства, где есть беременные женщины;

семьи с людьми с инвалидностью первой-второй группы, хроническими болезнями;

семьи с пожилыми людьми (от 60 лет), маломобильными гражданами;

домохозяйства, которые возглавляют женщины;

семьи, которые возглавляют отцы-одиночки;

домохозяйства, пострадавшие от агрессии РФ (полностью/частично разрушенное жилье, есть раненые или погибшие).

Как зарегистрироваться в программе помощи

Отмечается, что наличие приведенных выше категорий уязвимости является обязательным для участия в программе предоставления финпомощи на отопление, однако не окончательной гарантией ее получения.

Граждане из вышеуказанных областей, желающие принять участие в программе, должны предварительно пройти специальный опрос.

"Мы просим Вас заполнить следующую форму, с помощью которой мы попытаемся предоставить Вам самую точную информацию о Вашем запросе на получение информации. Если мы не сможем ответить на вопрос через эту форму, мы можем направить вас к представителю горячей линии, который может оказать дополнительную поддержку", — добавили в организации.

