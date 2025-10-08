Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь от Acted — где доступны выплаты на отопление

Денежная помощь от Acted — где доступны выплаты на отопление

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 13:00
Выплаты на отопительный сезон — кто и где сможет получить помощь от Acted Ukraine
Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

Французская гуманитарная организация Acted Ukraine осенью реализует программу предоставления денежной помощи на отопительный сезон 2025-2026. В частности, выплаты доступны в пяти регионах на приобретение дров и угля.

Об этом говорится в официальном сообщении организации.

Реклама
Читайте также:

Денежная помощь от Acted Ukraine на отопительный сезон

Как отмечается, программа Acted Ukraine имеет целью оказать помощь домохозяйствам, которые не способны самостоятельно покрыть потребности в отоплении и не имеют субсидий или других государственных компенсаций на отопление. Деньги предоставят на отопительные материалы или на оплату коммунальных услуг.

Программа охватывает территории следующих громад:

  • в Запорожской области: с. Новотаврийское (Новотаврическое), с.Вольное, с. Кирпотино, с.Оленевка, с.Тарасовка;
  • в Николаевской области: Мешково-Погорелово, Добрая Надежда, Зайчевское, Каравелово, Капустино;
  • в Харьковской области: Гусаровский, Ридненский, Грушуваский и Великокомишуваский старостаты;
  • в Херсонской области: Бериславский район, Новорайская громада (Сагайдачное, Новорайск, Кошара, Степное, Костырка, Заможное), Херсонский район, Белозерская громада (Правдиное, Новая Заря, Таврическое);
  • в Черниговской области: Новгород-Северский район, Коропская громада, Рыботинский (Рыботин, Сохачи, Становое, Подоляки) и Атюшевский (Атюша, Лубенец, Рубанников, Пустая Гребля, Кучи).

К участию в программе предоставления финпомощи на отопительный сезон допустят домохозяйства, которые имеют такие уязвимости:

  • от трех и более детей до 18 лет;
  • семьи с детьми до двух лет;
  • домохозяйства, где есть беременные женщины;
  • семьи с людьми с инвалидностью первой-второй группы, хроническими болезнями;
  • семьи с пожилыми людьми (от 60 лет), маломобильными гражданами;
  • домохозяйства, которые возглавляют женщины;
  • семьи, которые возглавляют отцы-одиночки;
  • домохозяйства, пострадавшие от агрессии РФ (полностью/частично разрушенное жилье, есть раненые или погибшие).

Как зарегистрироваться в программе помощи

Отмечается, что наличие приведенных выше категорий уязвимости является обязательным для участия в программе предоставления финпомощи на отопление, однако не окончательной гарантией ее получения.

Граждане из вышеуказанных областей, желающие принять участие в программе, должны предварительно пройти специальный опрос.

"Мы просим Вас заполнить следующую форму, с помощью которой мы попытаемся предоставить Вам самую точную информацию о Вашем запросе на получение информации. Если мы не сможем ответить на вопрос через эту форму, мы можем направить вас к представителю горячей линии, который может оказать дополнительную поддержку", — добавили в организации.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области собирают заявки на денежную помощь для приобретения дров. Средства предоставит Норвежский совет по делам беженцев.

Также мы писали, что в одном из регионов граждане могут получить выплаты от БФ "Каритас Полтава". Речь идет о финпомощи для переселенцев на аренду жилья.

отопительный сезон выплаты финансовая помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации