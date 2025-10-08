Выплаты на отопительный сезон — кто и где сможет получить помощь от Acted Ukraine

Денежная помощь от Acted — где доступны выплаты на отопление
Французская гуманитарная организация Acted Ukraine осенью реализует программу предоставления денежной помощи на отопительный сезон 2025-2026. В частности, выплаты доступны в пяти регионах на приобретение дров и угля.
Об этом говорится в официальном сообщении организации.
Денежная помощь от Acted Ukraine на отопительный сезон
Как отмечается, программа Acted Ukraine имеет целью оказать помощь домохозяйствам, которые не способны самостоятельно покрыть потребности в отоплении и не имеют субсидий или других государственных компенсаций на отопление. Деньги предоставят на отопительные материалы или на оплату коммунальных услуг.
Программа охватывает территории следующих громад:
- в Запорожской области: с. Новотаврийское (Новотаврическое), с.Вольное, с. Кирпотино, с.Оленевка, с.Тарасовка;
- в Николаевской области: Мешково-Погорелово, Добрая Надежда, Зайчевское, Каравелово, Капустино;
- в Харьковской области: Гусаровский, Ридненский, Грушуваский и Великокомишуваский старостаты;
- в Херсонской области: Бериславский район, Новорайская громада (Сагайдачное, Новорайск, Кошара, Степное, Костырка, Заможное), Херсонский район, Белозерская громада (Правдиное, Новая Заря, Таврическое);
- в Черниговской области: Новгород-Северский район, Коропская громада, Рыботинский (Рыботин, Сохачи, Становое, Подоляки) и Атюшевский (Атюша, Лубенец, Рубанников, Пустая Гребля, Кучи).
К участию в программе предоставления финпомощи на отопительный сезон допустят домохозяйства, которые имеют такие уязвимости:
- от трех и более детей до 18 лет;
- семьи с детьми до двух лет;
- домохозяйства, где есть беременные женщины;
- семьи с людьми с инвалидностью первой-второй группы, хроническими болезнями;
- семьи с пожилыми людьми (от 60 лет), маломобильными гражданами;
- домохозяйства, которые возглавляют женщины;
- семьи, которые возглавляют отцы-одиночки;
- домохозяйства, пострадавшие от агрессии РФ (полностью/частично разрушенное жилье, есть раненые или погибшие).
Как зарегистрироваться в программе помощи
Отмечается, что наличие приведенных выше категорий уязвимости является обязательным для участия в программе предоставления финпомощи на отопление, однако не окончательной гарантией ее получения.
Граждане из вышеуказанных областей, желающие принять участие в программе, должны предварительно пройти специальный опрос.
"Мы просим Вас заполнить следующую форму, с помощью которой мы попытаемся предоставить Вам самую точную информацию о Вашем запросе на получение информации. Если мы не сможем ответить на вопрос через эту форму, мы можем направить вас к представителю горячей линии, который может оказать дополнительную поддержку", — добавили в организации.
