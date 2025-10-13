Виплати для ВПО — хто і де зможе отримати від УВКБ ООН 10,8 тис. грн

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні приймає заявки на грошову допомогу від вразливих категорій громадян в одному з регіонів. В рамках програми кожен з родини зможе отримати 10,8 тис. грн.

Про це повідомляє пресцентр УВКБ ООН у Telegram.

Хто має право на грошову допомогу

За інформацією пресслужби, фінансова допомога доступна у Сумській області. Зокрема, 13 жовтня мобільна група для реєстрації на програму працюватиме у місті Тростянець. Громадяни мають заздалегідь підготувати необхідні документи.

Програма передбачає надання підтримки громадянам, яких війна змусила залишити свої оселі. Згідно з правилами, кожен член домогосподарства отримає по 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн/три місяці).

Зареєструватися у програмі зможуть дві категорії громадян за відсутності іншої подібної підтримки від міжнародних/українських організацій за попередні три місяці. Йдеться про:

Внутрішніх переселенців, які виїздили, однак повернулись на старе місце проживання упродовж останніх шести місяців. Громадян, які повернулись додому після виїзду за кордон.

У пріоритеті на виплати будуть переселенці без вищеописаних вимог щодо термінів переміщення, якщо йдеться про такі обставини:

родина складається лише з батька, матері та неповнолітніх дітей, чи осіб старшого віку (понад 55 років);

домогосподарство має лише осіб похилого віку;

особи похилого віку виховують неповнолітніх дітей;

родина має осіб з інвалідністю/тяжкими хворобами.

Економічний стан домогосподарства має бути низьким. Середній дохід на одну особу не має бути вищим за 5,4 тис. грн щомісяця.

Правила подачі заявки на оформлення грошової допомоги

Зареєструватися на фіндопомогу у Тростянці можна буде 13 жовтня, попередньо зателефонувавши за номером: 063 182 68 38. Після цього громадяни мають подати документи за адресою: вул. Заводська, 2А (з 10:30 до 14:00).

При собі потрібно мати:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

довідку внутрішнього переселенця;

посвідчення/медичні довідки;

банківський номер.

