Выплаты от УВКБ ООН — где регистрируют на помощь в июле

Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле 2025 года пройти регистрацию на получение финансовой помощи от УВКБ ООН можно в одном из городов Сумской области, который регулярно страдает от российских обстрелов. Выплаты доступны для внутренне перемещенных граждан (ВПЛ) и беженцев.

Об этом сообщает представительство УВКБ ООН в Telegram.

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Финансовая помощь предусмотрена для двух категорий населения в городе Ахтырка Сумской области. Речь идет о:

Гражданах со статусом ВПЛ, которые переместились в течение последних шести месяцев. Украинцев, которые вернулись домой, после того, как были вынуждены переместиться за границу.

Одно из требований — не получали аналогичной помощи от других организаций в течение трех месяцев.

Также должны соответствовать одному из критериев уязвимости:

неполная семья с малолетними детьми (до 18 лет) или лицами пожилого возраста (от 55 лет);

семью возглавляет одинокая или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет), пожилой человек с малолетними детьми (до 18 лет);

семья, в составе которой есть один или несколько членов с особыми потребностями: тяжелые болезни, инвалидность, и т. п.

Однако граждане, которые получали финпомощь от международных организаций как переселенцы (с момента получения прошло более трех месяцев) и после перемещения вернулись на свой постоянный адрес проживания в пределах страны или из-за рубежа, могут подать заявку, если есть уязвимость.

Также лица, имеющие уязвимости, должны соответствовать требованию по социально-экономическому уровню: месячный доход должен быть не более 5,4 тыс. грн на одного члена домохозяйства.

Как зарегистрироваться на выплаты и размер помощи

Как отмечается, запись в очередь для приема и дальнейшей регистрации в городе Ахтырка на 22 июля 2025 года возможна по телефону: 063 182 68 38.

С собой нужно иметь оригиналы некоторых документов на каждого члена семьи. В списке:

паспорт, другие документы, удостоверяющие личность;

налоговый номер;

справка переселенца (при наличии);

банковская карта заявителя;

свидетельства о рождении на каждого ребенка (при наличии);

документ, где удостоверяется законная опека над ребенком (при наличии);

удостоверение/медсправки в случае инвалидности или хронической болезни (при наличии).

При подаче заявки должны присутствовать все члены семьи.

Общий размер помощи на одного члена семьи составит 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на одного человека в течение трех месяцев).

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