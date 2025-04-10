Выплаты от УВКБ ООН в апреле — условия программы помощи в 10,8 тыс. грн

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Благотворительный фонд "Право на защиту" в рамках программы многоцелевой помощи от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) регистрирует граждан на выплату денежной помощи. Заявки могут подавать жители Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба фонда в Telegram-канале.

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Условия программы помощи от УВКБ ООН

Помощь предусмотрена для жителей Днепропетровской области в апреле 2025 года. Заявки будет принимать партнер УВКБ ООН — Благотворительный фонд "Право на защиту" от двух категорий людей.

Выплаты рассчитаны на таких граждан:

вынужденных переселенцев, которые оставили свой дом из-за опасности;

лиц, которые вернулись из-за границы после выезда в начале полномасштабной войны.

Нужно подпадать под следующие требования:

у граждан затруднительное финансовое положение. А именно: доход на одного человека в домохозяйстве меньше 5,4 тыс. грн;

семья неполная, где отец или мать занимаются воспитанием детей до 18 лет или заботятся о пожилых людях;

в домохозяйстве есть только пенсионеры, имеющие несовершеннолетних детей;

в семье есть тяжелобольные лица или лица с инвалидностью всех групп.

Размер помощи и как подать заявку

Сумма помощи остается неизменной — 10,8 тыс. грн за трехмесячный период, то есть в одни руки предоставят по 3,6 тыс. грн.

Зарегистрироваться на финпомощь можно будет по новому адресу: г. Днепр, ул. Половицкая, 9 (возле Театра оперы и балета).

"Доехать можно до остановки — "Театр оперы и балета/Главпочтамт" таким транспортом: трамвай №1, автобус №87, 101, 113, 146, 157, троллейбус № Б, 1, 4, 5, 6", — сообщили организаторы.

Ранее мы рассказывали, что в прифронтовых областях граждане могут получить финансовую или юридическую помощь от профессиональных юридических консультантов. Соответствующая поддержка доступна лицам с инвалидностью.

Также мы сообщали, что граждане, которые получили травмы из-за вражеских обстрелов, имеют право на финпомощь от местных властей. В частности, можно оформить выплату в 30 тыс. грн.