Виплати від УВКБ ООН у квітні — умови програми допомоги у 10,8 тис. грн

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Благодійний фонд "Право на захист" в рамках програми багатоцільової допомоги від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) реєструє громадян на виплату грошової допомоги. Заявки можуть подавати жителі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє пресслужба фонду у Telegram-каналі.

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Умови програми допомоги від УВКБ ООН

Допомога передбачена для жителів Дніпропетровської області у квітні 2025 року. Заявки прийматиме партнер УВКБ ООН — Благодійний фонд "Право на захист" від двох категорій людей.

Виплати розраховані на таких громадян:

вимушених переселенців, які залишили свою оселю через небезпеку;

осіб, які повернулися з-за кордону після виїзду на початку повномасштабної війни.

Потрібно підпадати під такі вимоги:

у громадян скрутний фінансовий стан. А саме: дохід на одну особу в домогосподарстві менший за 5,4 тис. грн;

родина неповна, де батько чи мати займаються вихованням дітей до 18 років чи дбають про людей похилого віку;

у домогосподарстві є лише пенсіонери, які мають неповнолітніх дітей;

у родині є тяжкохворі особи чи особи з інвалідністю усіх груп.

Розмір допомоги та як подати заявку

Сума допомоги залишається незмінною — 10,8 тис. грн за тримісячний період, тобто в одні руки нададуть по 3,6 тис. грн.

Зареєструватися на фіндопомогу можна буде за новою адресою: м. Дніпро, вул. Половицька, 9 (поблизу Театру опери і балету).

"Доїхати можна до зупинки — "Театр опери і балету/Главпоштамт" таким транспортом: трамвай №1, автобус №87, 101, 113, 146, 157, тролейбус № Б, 1, 4, 5, 6", — повідомили організатори.

Раніше ми розповідали, що в прифронтових областях громадяни можуть отримати фінансову чи юридичну допомогу від професійних юридичних консультантів. Відповідна підтримка доступна особам з інвалідністю.

Також ми повідомляли, що громадяни, які отримали травми через ворожі обстріли, мають право на фіндопомогу від місцевої влади. Зокрема, можна оформити виплату у 30 тис. грн.