Выплаты от УВКБ ООН — кто и где из украинцев может получить в августе 2025 года

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в одном из городов объявило регистрацию на выплаты в рамках многоцелевой программы денежной помощи. Речь идет о разовой выплате, которую смогут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы.

Об этом сообщают представители Агентства ООН в Telegram-канале.

Кто сможет рассчитывать на выплаты от УВКБ ООН

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев является агентством системы Организации Объединенных Наций, деятельность которого направлена на защиту и поддержку беженцев. Его штаб-квартира расположена в Женеве (Швейцария), а представительства действуют в горячих точках по всему миру.

В 2025 году УВКБ ООН регулярно оказывает денежную помощь в Сумской области. В частности, на 26 августа этого года записаться на выплаты смогут жители города Недригайлов.

Как отмечают организаторы, выплаты доступны для местных жителей, которые были вынуждены выезжать из домов из-за обстрелов, и беженцев. Важным для переселенцев является то, чтобы срок даты перемещения не превышал полгода в пределах страны, и не получали помощь от других организаций последние три месяца. То же самое относительно финпомощи касается граждан, которые вернулись на свой прежний адрес проживания из-за рубежа.

Надо иметь один из критериев уязвимости:

семья имеет только одного из родителей (отец/мать) с детьми в возрасте до 18 лет или с гражданами пожилого возраста (от 55 лет);

семью возглавляет один или несколько одиноких лиц от 55 лет, или лица пожилого возраста с детьми в возрасте до 18 лет;

семья имеет одного или несколько лиц с особыми потребностями. А именно: есть группа инвалидности, хронические болезни.

Относительно размера финпомощи, то в этом году не изменился и составляет фиксированную сумму для каждого члена семьи. Гражданам предоставляют по 3,6 тыс. грн на одного человека в течение трех месяцев. То есть каждому в семье выплатят всего по 10,8 тыс. грн.

Как украинцам получить финансовую помощь

Подать заявки на выплаты на многоцелевую денежную помощь на вторник, 26 августа, в г. Недригайлов (Недригайловская ТГ) можно будет по предварительной записи. Для этого необходимо позвонить по телефону пункта сбора данных в г. Сумы — 063 182 68 38.



Во время регистрации должны присутствовать все члены семьи. Также надо будет иметь следующие документы:

паспорта;

идентификационные коды;

свидетельства о рождении детей;

номер банковской карты;

справка с подтверждением наличия категории уязвимости;

номера телефонов;

справки ВПЛ.

