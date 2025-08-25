Видео
Денежная помощь от УВКБ ООН — где и кому доступны выплаты

Дата публикации 25 августа 2025 08:00
Выплаты от УВКБ ООН — кто и где из украинцев может получить в августе 2025 года
Гривневые купюры в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в одном из городов объявило регистрацию на выплаты в рамках многоцелевой программы денежной помощи. Речь идет о разовой выплате, которую смогут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы.

Об этом сообщают представители Агентства ООН в Telegram-канале.

Читайте также:

Кто сможет рассчитывать на выплаты от УВКБ ООН

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев является агентством системы Организации Объединенных Наций, деятельность которого направлена на защиту и поддержку беженцев. Его штаб-квартира расположена в Женеве (Швейцария), а представительства действуют в горячих точках по всему миру.

В 2025 году УВКБ ООН регулярно оказывает денежную помощь в Сумской области. В частности, на 26 августа этого года записаться на выплаты смогут жители города Недригайлов.

Как отмечают организаторы, выплаты доступны для местных жителей, которые были вынуждены выезжать из домов из-за обстрелов, и беженцев. Важным для переселенцев является то, чтобы срок даты перемещения не превышал полгода в пределах страны, и не получали помощь от других организаций последние три месяца. То же самое относительно финпомощи касается граждан, которые вернулись на свой прежний адрес проживания из-за рубежа.

Надо иметь один из критериев уязвимости:

  • семья имеет только одного из родителей (отец/мать) с детьми в возрасте до 18 лет или с гражданами пожилого возраста (от 55 лет);
  • семью возглавляет один или несколько одиноких лиц от 55 лет, или лица пожилого возраста с детьми в возрасте до 18 лет;
  • семья имеет одного или несколько лиц с особыми потребностями. А именно: есть группа инвалидности, хронические болезни.

Относительно размера финпомощи, то в этом году не изменился и составляет фиксированную сумму для каждого члена семьи. Гражданам предоставляют по 3,6 тыс. грн на одного человека в течение трех месяцев. То есть каждому в семье выплатят всего по 10,8 тыс. грн.

Как украинцам получить финансовую помощь

Подать заявки на выплаты на многоцелевую денежную помощь на вторник, 26 августа, в г. Недригайлов (Недригайловская ТГ) можно будет по предварительной записи. Для этого необходимо позвонить по телефону пункта сбора данных в г. Сумы — 063 182 68 38.

Во время регистрации должны присутствовать все члены семьи. Также надо будет иметь следующие документы:

  • паспорта;
  • идентификационные коды;
  • свидетельства о рождении детей;
  • номер банковской карты;
  • справка с подтверждением наличия категории уязвимости;
  • номера телефонов;
  • справки ВПЛ.

Ранее мы писали, что благотворительный фонд "Каритас Украины" принимает заявки в августе 2025 года от внутренне перемещенных лиц. Выплаты предоставляют на покрытие расходов за аренду жилья.

Также мы рассказывали о проекте по предоставлению финпомощи, который воплощают в Украине при поддержке Датского Красного Креста. Выплаты будут доступны в одном из регионов для эвакуированных семей в размере 10,8 тыс. грн.

