Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гроші для осіб з інвалідністю — кому виплатять 10,8 тис. грн

Гроші для осіб з інвалідністю — кому виплатять 10,8 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 08:46
Виплати для українців з інвалідністю — де доступна фіндопомога у 10,8 тис. грн
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одному з українських міст громадяни, які мають інвалідність, зможуть отримати багатоцільову грошову допомогу. Для цього необхідно підпадати під визначені критерії та мати пакет документів, зокрема, медичну довідку.

Про це йдеться у повідомленні міського голови Нікополя Олександра Саюка.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про фіндопомогу для осіб з інвалідністю

Як зазначається, проєкт допомоги реалізують у місті Нікополь Дніпропетровської області. В рамках багатоцільової грошової допомоги від громадської організації "Аваліст", що займається соціальними та громадськими проєктами, кошти зможуть отримати громадяни, у яких є інвалідність другої групи.

Організацію заснували у 2018 році. Широка діяльність почалась на початку повномасштабної війни на сході країни у вигляді ініціативної групи, що спеціалізувалась на наданні допомоги на волонтерських засадах у Дніпропетровській області.

"Аваліст" розпочинає реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу для осіб з інвалідністю 2-ї групи, які проживають у Нікополі", — повідомив міський голова.

Програма передбачає, що громадяни отримуватимуть виплати у розмірі 3,6 тис. грн протягом трьох місяців. Кошти надішлють одним траншем у сумі 10,8 тис. грн.

Для того, щоб мати право подати заявки на багатоцільову фіндопомогу, потрібно відповідати таким вимогам:

  • людина проживає у Нікополі на Дніпропетровщині;
  • є підтвердження інвалідності другої групи від лікарів;
  • громадянин не отримував подібної допомоги від інших гуманітарних фондів протягом останніх трьох місяців.

Як подати заявки на виплати 

Як зазначається, зареєструватися на виплати від ГО "Аваліст" можна буде на стадіоні імені Куценко (пн-пт з 8:00 до 18:00).

При собі потрібно мати такий пакет документів:

  • паспорт/ID-картка;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка про інвалідність 2 групи;
  • банківська довідка про рахунок з номером IBAN;
  • довідка переселенця (за наявності).

Уточнити питання щодо програми допомоги можна за номером: 0800338502 (безкоштовно, з 8:00 до 18:00).

Раніше ми повідомляли, що громадянам, постраждалим від війни, нададуть допомогу за проєктом "Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні". Кошти отримають особи з інвалідністю, пенсіонери та багатодітні батьки. 

Також писали про те, що релігійна організація "Карітас-Спес Конотоп" повідомила про те, що постраждалим від війни громадянам виплатять по 11 тис. грн. Йдеться про тих, хто отримав травми від російської агресії.

виплати фінансова допомога матеріальна допомога гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації