Виплати для українців з інвалідністю — де доступна фіндопомога у 10,8 тис. грн

В одному з українських міст громадяни, які мають інвалідність, зможуть отримати багатоцільову грошову допомогу. Для цього необхідно підпадати під визначені критерії та мати пакет документів, зокрема, медичну довідку.

Про це йдеться у повідомленні міського голови Нікополя Олександра Саюка.

Детальніше про фіндопомогу для осіб з інвалідністю

Як зазначається, проєкт допомоги реалізують у місті Нікополь Дніпропетровської області. В рамках багатоцільової грошової допомоги від громадської організації "Аваліст", що займається соціальними та громадськими проєктами, кошти зможуть отримати громадяни, у яких є інвалідність другої групи.

Організацію заснували у 2018 році. Широка діяльність почалась на початку повномасштабної війни на сході країни у вигляді ініціативної групи, що спеціалізувалась на наданні допомоги на волонтерських засадах у Дніпропетровській області.

"Аваліст" розпочинає реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу для осіб з інвалідністю 2-ї групи, які проживають у Нікополі", — повідомив міський голова.

Програма передбачає, що громадяни отримуватимуть виплати у розмірі 3,6 тис. грн протягом трьох місяців. Кошти надішлють одним траншем у сумі 10,8 тис. грн.

Для того, щоб мати право подати заявки на багатоцільову фіндопомогу, потрібно відповідати таким вимогам:

людина проживає у Нікополі на Дніпропетровщині;

є підтвердження інвалідності другої групи від лікарів;

громадянин не отримував подібної допомоги від інших гуманітарних фондів протягом останніх трьох місяців.

Як подати заявки на виплати

Як зазначається, зареєструватися на виплати від ГО "Аваліст" можна буде на стадіоні імені Куценко (пн-пт з 8:00 до 18:00).

При собі потрібно мати такий пакет документів:

паспорт/ID-картка;

ідентифікаційний код;

довідка про інвалідність 2 групи;

банківська довідка про рахунок з номером IBAN;

довідка переселенця (за наявності).

Уточнити питання щодо програми допомоги можна за номером: 0800338502 (безкоштовно, з 8:00 до 18:00).

Раніше ми повідомляли, що громадянам, постраждалим від війни, нададуть допомогу за проєктом "Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні". Кошти отримають особи з інвалідністю, пенсіонери та багатодітні батьки.

Також писали про те, що релігійна організація "Карітас-Спес Конотоп" повідомила про те, що постраждалим від війни громадянам виплатять по 11 тис. грн. Йдеться про тих, хто отримав травми від російської агресії.