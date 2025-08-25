Виплати від УВКБ ООН — хто і де з українців може отримати у серпні 2025 року

Гривневі купюри в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в одному з міст оголосило реєстрацію на виплати в рамках багатоцільової програми грошової допомоги. Йдеться про разову виплату, яку зможуть отримати внутрішньо переміщені особи (ВПО) та біженці.

Про це повідомляють представники Aгентства ООН у Telegram-каналі.

Хто зможе розраховувати на виплати від УВКБ ООН

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців є агенцією системи Організації Об'єднаних Націй, діяльність якої спрямована на захист та підтримку біженців. Її штаб-квартира розташована в Женеві (Швейцарія), а представництва діють в гарячих точках по всьому світу.

У 2025 році УВКБ ООН регулярно надає грошову допомогу у Сумській області. Зокрема, на 26 серпня цього року записатися на виплати зможуть жителі міста Недригайлів.

Як зазначають організатори, виплати доступні для місцевих мешканців, які були змушені виїздити з осель через обстріли, та біженців. Важливим для переселенців є те, щоб термін дати переміщення не перевищував пів року в межах країни, і не отримували допомогу від інших організацій останні три місяці. Те ж саме щодо фіндопомоги стосується громадян, які повернулися на свою колишню адресу проживання з-за кордону.

Треба мати один з критеріїв вразливості:

родина має тільки одного з батьків (батько/мати) з дітьми віком до 18 років або з громадянами похилого віку (від 55 років);

родину очолює одна чи кілька самотніх осіб від 55 років, або особи похилого віку з дітьми віком до 18 років;

родина має одну або кілька осіб з особливими потребами. А саме: є група інвалідності, хронічні хвороби.

Щодо розміру фіндопомоги, то цьогоріч не змінився і становить фіксовану суму для кожного члена родини. Громадянам надають по 3,6 тис. грн на одну особу протягом трьох місяців. Тобто кожному в родині виплатять загалом по 10,8 тис. грн.

Як українцям отримати фінансову допомогу

Подати заявки на виплати на багатоцільову грошову допомогу на вівторок, 26 серпня, у м. Недригайлів (Недригайлівська ТГ) можна буде за попереднім записом. Для цього необхідно зателефонувати за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 38.



Під час реєстрації повинні бути присутні всі члени родини. Також треба буде мати такі документи:

паспорти;

ідентифікаційні коди;

свідоцтва про народження дітей;

номер банківської карти;

довідка з підтвердженням наявності категорії вразливості;

номери телефонів;

довідки ВПО.

