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Главная Финансы Денежная помощь от UNHCR Ukraine — кому доступна в июле

Денежная помощь от UNHCR Ukraine — кому доступна в июле

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 08:00
Выплаты от UNHCR Ukraine — где принимают заявки на помощь в 10,8 тыс. грн
Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одной из тергромад в Сумской области продолжается регистрация на финансовую помощь от UNHCR Ukraine, что является представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине. Такая возможность доступна для уязвимых категорий граждан.

Об этом говорится в сообщении представителей организации в Telegram.

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Кто может принять участие в программе от UNHCR Ukraine

По данным организаторов, подать заявки на финпомощь от UNHCR Ukraine смогут жители Липоводолинской громады.

Из-за ограничений финансирования средства предоставляют исключительно уязвимым категориям граждан, которые были вынуждены покидать свои дома из-за российской агрессии. Речь идет о:

  • лицах, которые переехали за последние полгода, или же вернулись домой, которые не имели соответствующей помощи три предыдущих месяца;
  • беженцы, которые вернулись на свой адрес проживания после выезда за пределы страны, и также не участвовали в подобных программах помощи три последних месяца.

Важным требованием является подтверждение небольших доходов. Сумма на каждого человека в семье не может превышать 5,4 тыс. грн.

"Лица, которые получали денежную помощь от международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись к своему постоянному месту жительства в пределах Украины или из-за рубежа, могут подать заявку, если имеют уязвимость", — говорится в сообщении.

Речь идет о таких уязвимостях:

  • в семье с несовершеннолетними детьми или лицами пожилого возраста (от 55 лет) есть только мать, отец или опекун;
  • домохозяйство состоит из лиц пожилого возраста и несовершеннолетних детей;
  • семья имеет лиц с тяжелыми болезнями или группой инвалидности.

Размер помощи и как зарегистрироваться в программе

Размер денежной помощи составляет 3,6 тыс. грн в месяц. Соответствующая сумма основывается на размере минимальной потребительской корзины. Выплаты предусмотрены на трехмесячный период, поэтому каждому в семье выплатят по 10,8 тыс. грн.

Запись в очередь на 3 июня 2025 года для жителей Липоводолинской громады на оказание помощи будет происходить по телефону: 063 182 68 38.

С этим же номером просят уточнять номер в очереди. Звонить можно по графику офиса: пн-пт — 9:00-16:00.

Ранее мы писали, что в Украине граждане, у которых повреждено жилье из-за агрессии РФ, могут получить помощь. В частности, средства предоставляют уязвимым категориям в Запорожье.

Также сообщалось, что в Полтавской области можно оформить финпомощь на аренду жилья. Средства на шестимесячный период предоставит благотворительный фонд "Каритас.Полтава".

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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