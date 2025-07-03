Виплати від UNHCR Ukraine — де приймають заявки на допомогу у 10,8 тис. грн

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одній з тергромад у Сумській області триває реєстрація на фінансову допомогу від UNHCR Ukraine, що є представником Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. Така можливість доступна для вразливих категорій громадян.

Про це йдеться у повідомленні представників організації у Telegram.

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За даними організаторів, подати заявки на фіндопомогу від UNHCR Ukraine зможуть жителі Липоводолинської громади.

Через обмеження фінансування кошти надають виключно вразливим категоріям громадянам, які були змушені залишати свої оселі через російську агресію. Йдеться про:

осіб, які переїхали за останні пів року, або ж повернулись додому, які не мали відповідної допомоги три попередні місяці;

біженці, які повернулись на свою адресу проживання після виїзду за межі країни, й також не брали участі у подібних програмах допомоги три останні місяці.

Важливою вимогою є підтвердження невеликих доходів. Сума на кожну людину в родині не може перевищувати 5,4 тис. грн.

"Особи, які отримували грошову допомогу від міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання пройшло понад три місяці) і після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до свого постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону, можуть подати заявку, якщо мають вразливість", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про такі вразливості:

у родині з неповнолітніми дітьми чи особами похилого віку (від 55 років) є лише матір, батько чи опікун;

домогосподарство складається з осіб похилого віку та неповнолітніх дітей;

родина має осіб з тяжкими хворобами чи групою інвалідності.

Розмір допомоги та як зареєструватися у програмі

Розмір грошової допомоги становить 3,6 тис. грн на місяць. Відповідна сума ґрунтується на розмірі мінімального споживчого кошика. Виплати передбачені на тримісячний період, тому кожному в родині виплатять по 10,8 тис. грн.

Запис у чергу на 3 червня 2025 року для мешканців Липоводолинської громади на надання допомоги відбуватиметься за номером телефону: 063 182 68 38.

З цим же номером просять уточнювати номер у черзі. Телефонувати можна за графіком офісу: пн-пт — 9:00-16:00.

Раніше ми писали, що в Україні громадяни, у яких пошкоджене житло через агресію РФ, можуть отримати допомогу. Зокрема, кошти надають вразливим категоріям у Запоріжжі.

Також повідомлялося, що в Полтавській області можна оформити фіндопомогу на оренду житла. Кошти на шестимісячний період надасть благодійний фонд "Карітас.Полтава".