Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Помощь УВКБ ООН в 10,8 тыс. грн — где и кому доступны выплаты

Помощь УВКБ ООН в 10,8 тыс. грн — где и кому доступны выплаты

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 13:00
обновлено: 13:29
Выплаты для поддержки ВПЛ — где действует программа помощи от УВКБ ООН в октябре
Переселенцы с детьми. Фото: Freepik

На этой неделе благотворительный фонд "Право на защиту", который является партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), будет работать в ряде прифронтовых громад. Их жители смогут подать заявки на денежную помощь, которая охватит трехмесячный период.

Об этом информирует пресс-центр представителей УВКБ ООН.

Реклама
Читайте также:

Кто может присоединиться к программе помощи от УВКБ ООН

В 2025 году в связи с ограниченными финансовыми возможностями организация регистрирует граждан на программу "Денежная помощь от УВКБ ООН" не во всех регионах, а только наиболее уязвимых граждан из прифронтовых регионов.

Учитывая это, возможность подать заявки есть у жителей Сумской области, регулярно страдающей от обстрелов РФ. В частности, зарегистрироваться на выплаты на среду, 22 октября, могут граждане в городе Ахтырка.

Подавать заявки на финпомощь могут семьи при следующих условиях:

  • отсутствует помощь от других организаций за прошедшие три месяца;
  • не получали финансовую помощь от УВКБ ООН;
  • доход семьи не превышает 5,4 тыс. грн на одного человека.

Средства получат граждане, которые имеют такой статус:

  1. Внутренне перемещенные лица (не более шести месяцев от даты перемещения).
  2. Беженцы, которые вернулись на свои места постоянного проживания.

Важно подпадать под одну из категорий уязвимости:

  • семья имеет только одного из родителей (отец/мать/опекун) с несовершеннолетними детьми/гражданами от 55 лет;
  • домохозяйство возглавляет одно одинокое или несколько одиноких лиц пожилого возраста (от 55 лет)/граждане пожилого возраста с несовершеннолетними детьми;
  • в семье есть лица с особыми потребностями: инвалидность или хронические заболевания.

Правила подачи заявки для участия в программе

Как отмечают в организации, граждане, которые хотят принять участие в программе, должны предварительно зарегистрироваться по телефону: 063 182 68 38.

"Ожидайте звонок от работников пункта сбора данных на денежную помощь от УВКБ ООН и вам сообщат о дне и времени, когда вам необходимо прийти на индивидуальный прием", — говорится в сообщении.

Также мобильные бригады благотворительного фонда "Право на защиту" будут работать в других населенных пунктах области.

Ранее мы писали, что украинцы из сельской местности могут получить средства от Красного Креста. Гранты предусмотрены на зиму в 23 тыс. грн.

Еще мы рассказывали, что Mercy Corps выплатит украинкам, которые занимаются фермерской деятельностью, до 7 тыс. долларов. Программа поддержки охватит 11 регионов Украины.

выплаты финансовая помощь деньги ВПЛ денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации