Выплаты для поддержки ВПЛ — где действует программа помощи от УВКБ ООН в октябре

Переселенцы с детьми. Фото: Freepik

На этой неделе благотворительный фонд "Право на защиту", который является партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), будет работать в ряде прифронтовых громад. Их жители смогут подать заявки на денежную помощь, которая охватит трехмесячный период.

Об этом информирует пресс-центр представителей УВКБ ООН.

Кто может присоединиться к программе помощи от УВКБ ООН

В 2025 году в связи с ограниченными финансовыми возможностями организация регистрирует граждан на программу "Денежная помощь от УВКБ ООН" не во всех регионах, а только наиболее уязвимых граждан из прифронтовых регионов.

Учитывая это, возможность подать заявки есть у жителей Сумской области, регулярно страдающей от обстрелов РФ. В частности, зарегистрироваться на выплаты на среду, 22 октября, могут граждане в городе Ахтырка.

Подавать заявки на финпомощь могут семьи при следующих условиях:

отсутствует помощь от других организаций за прошедшие три месяца;

не получали финансовую помощь от УВКБ ООН;

доход семьи не превышает 5,4 тыс. грн на одного человека.

Средства получат граждане, которые имеют такой статус:

Внутренне перемещенные лица (не более шести месяцев от даты перемещения). Беженцы, которые вернулись на свои места постоянного проживания.

Важно подпадать под одну из категорий уязвимости:

семья имеет только одного из родителей (отец/мать/опекун) с несовершеннолетними детьми/гражданами от 55 лет;

домохозяйство возглавляет одно одинокое или несколько одиноких лиц пожилого возраста (от 55 лет)/граждане пожилого возраста с несовершеннолетними детьми;

в семье есть лица с особыми потребностями: инвалидность или хронические заболевания.

Правила подачи заявки для участия в программе

Как отмечают в организации, граждане, которые хотят принять участие в программе, должны предварительно зарегистрироваться по телефону: 063 182 68 38.

"Ожидайте звонок от работников пункта сбора данных на денежную помощь от УВКБ ООН и вам сообщат о дне и времени, когда вам необходимо прийти на индивидуальный прием", — говорится в сообщении.

Также мобильные бригады благотворительного фонда "Право на защиту" будут работать в других населенных пунктах области.

