Выплаты от Красного Креста — кто из украинцев может получить грант в 40 тыс. грн

Работник Красного Креста Украины и пожилая женщина. Фото: redcross.org.ua

В октябре 2025 года в одной из областей домохозяйства, которые подверглись негативному влиянию от последствий войны, смогут получить целевую денежную помощь от Общества Красного Креста Украины. Для этого необходимо соблюдать определенные требования.

Об этом информирует пресс-служба одной из поселковых военных администраций.

Реклама

Читайте также:

Кому и где будет доступна помощь от Красного Креста

Речь идет о Программе грантовой поддержки жизнедеятельности домохозяйств в Херсонской области, которые подверглись негативному воздействию от последствий войны. Она призвана помочь экономическому потенциалу путем предоставления финансовой поддержки на развитие или восстановление источников доходов.

Как отмечается, реализует соответствующую программу Общество Красного Креста Украины совместно со Шведским Красным Крестом.

Принять участие в программе грантовой поддержки могут домохозяйства из таких старостинских округов:

Любимовского;

Миролюбовского;

Нововоскресенского.

Размер помощи и кто может принять участие

По условиям программы, гранты смогут получить жители вышеуказанных старостинских округов в возрасте от 18 до 65 лет. При этом домохозяйства должны иметь подтвержденный опыт предыдущей деятельности, что будет подлежать мониторингу Украинского Красного Креста.

Одним из главных условий также является то, что претенденты не получали аналогичную денежную поддержку для укрепления собственного потенциала от Общества Красного Креста за последний год.

В рамках программы отобранные домохозяйства смогут получить денежную помощь в размере 40 тыс. грн.

Для того, чтобы зарегистрироваться в программе по грантовой поддержке жизнедеятельности домохозяйств, подвергшихся негативному воздействию от последствий войны, необходимо заполнить специальную онлайн-форму.

Также все детали по соответствующей финансовой помощи в Херсонской области можно узнать по телефону: 0672449472.

Ранее сообщалось, что внутренние переселенцы смогут получить финпомощь на отопительный сезон в размере 15 тыс. грн. Речь идет о средствах на покупку твердого топлива на зиму.

Также мы рассказывали, что в одной из областей работают мобильные бригады UNHCR Ukraine. В рамках программы ВПЛ смогут получить по почти 11 тыс. грн помощи.