Виплати від UNHCR Ukraine — де і хто отримає з пенсіонерів у жовтні

Представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні UNHCR Ukraine відкрило запис в чергу на отримання грошової допомоги. Йдеться про надання виплат для вразливих категорій громадян, зокрема людей похилого віку.

Про це повідомляється у публікації пресцентру організації у Telegram.

Що передбачає програма допомоги від UNHCR Ukraine

За інформацією організаторів, реєстрація на фінансову допомогу від UNHCR Ukraine стала доступною для жителів міста Суми.

За програмою, кожному члену родини передбачена допомога у сумі 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн/три місяці). Такий обсяг коштів розрахували на основі мінімального споживчого кошика.

Допомогою зможуть скористатися виключно громадяни, які належать до вразливих груп, й були змушені залишати власні домівки у зв'язку з російською агресію. Йдеться про:

Громадян-переселенців, які переїхали за останні шість місяців з небезпечних районів, або повернулись додому після виїзду, й не брали участі в аналогічних проєктах допомоги за минулі три місяці. Громадян-біженців, які після виїзду за кордон вирішили повернутися додому, й також не мали подібної фінансової підтримки за останні три місяці.

Ті, хто отримував грошову допомогу від міжнародних організацій як ВПО, можуть подати заявку за наявності вразливості. А саме:

сім'я є неповною (є тільки батько, матір чи опікун), з дітьми до 18 років та громадянами старшого віку від 55 років;

у домогосподарстві є лише люди похилого віку, або якщо виховують неповнолітніх дітей;

у сім'ї є громадяни з діагностованими тяжкими хворобами чи є група інвалідності.

Ще одна вимога — наявність документального підтвердження низького рівня доходів. Вони не повинні бути вищими за 5,4 тис. грн на кожного члена родини.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Громадяни зможуть подати заявки на фіндопомогу від UNHCR Ukraine, лише записавшись в електронну чергу.

"Нагадуємо, що реєстрація на грошову допомогу від УВКБ ООН у місті Суми за адресою вул. Революції Гідності, 15, здійснюється виключно за попереднім записом в чергу на прийом", — йдеться у повідомленні.



Організатори дали покрокову інструкцію, як здійснити запис в електронну чергу:

для отримання номера в е-чергу в пункт збору даних у Сумах необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму, після чого надійде відповідний номер у черзі;

для того, щоб перевірити номер в черзі після заповнення форми, необхідно зайти на спеціальну сторінку;

після цього потрібно очікувати на дзвінок від працівників пункту збору даних на фіндопомогу від УВКБ ООН, які оприлюднять день та час прибуття на індивідуальний прийом.

Громадяни також можуть отримати попередню консультацію та записатись в чергу за номером телефону пункту в Сумах у будні з 9:00 до 16:00: 063 182 68 38.

Раніше ми писали, що в одному з регіонів домогосподарства, які постраждали від війни, отримають фіндопомогу від Товариства Червоного Хреста України. Передбачена грошова допомога у розмірі 40 тис. грн.

Також ми розповідали, що в 11 українських областях діє програма з підтримки сільського господарства. В її рамках жінки зможуть отримати до 7 тис. доларів.