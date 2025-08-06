Выплаты в 3,6 тыс. грн от UNHCR Ukraine — где регистрируют на помощь в августе

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе 2025 года организация UNHCR Ukraine открыла запись на финансовую помощь для уязвимых групп населения еще в одном городе. Речь идет о предоставлении ежемесячной выплаты в размере 3,6 тыс. грн на одного человека в течение трехмесячного периода.

Об этом информируют в Telegram представители организации.

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Условия программы от UNHCR Ukraine в августе

Речь идет о реализации программы денежной помощи для поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других лиц, пострадавших от войны. Сейчас открыли регистрацию в г. Кролевец Сумской области.

Из-за ограниченных финансовых ресурсов выплаты предоставят только тем гражданам, которые действительно нуждаются в помощи. В частности:

Переселенцы, которые не участвовали в аналогичных программах от украинских или зарубежных организаций в течение трех последних месяцев, а сами переместились не более чем полгода назад; ВПЛ, которые вернулись из другого региона после вынужденного выезда за последние шесть месяцев года, и также не получали выплат от благотворителей за прошедшие три месяца; Беженцы, которые вернулись на свой прежний адрес проживания из-за границы, и также не имели финансовой поддержки от украинских или иностранных организаций за предыдущие три месяца.

Кроме того, финпомощь будет доступна заявителям, относящимся к таким категориям уязвимости:

семья имеет низкие доходы, не достигающие 5,4 тыс. грн на одного гражданина в месяц;

неполная семья с несовершеннолетними детьми, лицами пожилого возраста от 55 лет;

домохозяйство с гражданами пожилого возраста, или если самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей;

семьи, где есть граждане с диагностированными тяжелыми заболеваниями/инвалидностью.

Сумма денежной помощи и как зарегистрироваться

Согласно условиям программы от UNHCR Ukraine, каждому из заявителей с низкими доходами выплатят по 10,8 тыс. грн денежной помощи. Сумму помощи определили на основе минимальной потребительской корзины, которая составляет 3,6 тыс. грн на одного человека. Выплата будет покрывать трехмесячный период, однако пришлют на счета одним траншем.

Записаться в электронную очередь на четверг, 7 августа 2025 года, в г. Кролевец (Кролевецкая ТГ) на предоставление финпомощи можно исключительно по предварительному звонку пункта сбора данных. В случае соответствия критериям заявителю предоставят соответствующий номер в очереди.

После чего поступит звонок от работников пункта сбора данных на финансовую помощь от организации. Гражданам назовут время, когда нужно прийти на индивидуальный прием по адресу проспект Мира, 2 (центр культуры).

"Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г.Сумы — 063 182 68 382", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что украинцы могут получить до 5 тыс. долларов от Эстонского совета по делам беженцев в Украине. Выплаты доступны для жителей пяти областей на организацию бизнеса.

Также мы рассказывали, что выплаты доступны от неправительственной организации ASB при финподдержке МИД ФРГ. Помощь предоставляют в одном из городов для переселенцев, которые имеют инвалидность.