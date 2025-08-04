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Фінансова допомога у 4 тис. грн — хто з українців має право

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 11:00
Виплати для людей з інвалідністю та пенсіонерів — хто може отримати 4 тис. грн
Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Громадська організація "Fight For Right" під час повномасштабної війни РФ проти України продовжує підтримувати вразливі категорії громадян та тих, хто був змушений переселитися через небезпеку. Зокрема, в рамках програми передбачена фінансова допомога в розмірі до 4 тис. грн.

Про це інформує пресслужба організації у соцмережі Facebook.

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Що треба знати про допомогу від Fight For Right

Як зазначають у ГО "Fight For Right", зокрема, реалізовують відповідну програму допомоги "Покращення доступу до інтегрованих послуг у сфері охорони здоров'я, психічного здоров'я та захисту для нещодавно переміщених осіб та осіб, які проживають у прифронтових районах на сході України й на тимчасово окупованих територіях" у Запорізькій області.

У ній можуть взяти участь такі категорії громадян, які були змушені переселитися через війну або проживають у прифронтових населених пунктах:

  • люди з інвалідністю;
  • громадяни похилого віку.

Програма передбачає:

  • надання допоміжних засобів (колісні крісла, ходунки, слухові апарати, милиці чи тростини);
  • підтримку під час евакуації чи допомоги в отриманні соціальних і медичних послуг. 

Громадяни можуть отримати психологічну чи юридичну консультацію. 

Окрім того, в рамках програми можна отримати до 4 тис. грн грошової допомоги на покриття базових потреб.

Зокрема, громадяни можуть звернутися до юристів з наступних питань: правила отримання статусу переміщеної особи та оформлення виплати, встановлення або поновлення статусу інвалідності, оформлення пенсійних заяв, інші житлові, земельні та майнові питання.

Як отримати різні види допомоги у Запоріжжі 

Для тих, хто хоче отримати допомогу від громадської організації "Fight For Right", потрібно заповнити спеціальну анкету.

Проте організатори попереджають, що її заповнення не дає 100% гарантії на отримання допомоги, а є лише одним із кроків для розгляду заявки.

Громадяни можуть звертатися за підтримкою:

  • зателефонувавши на гарячу лінію Fight For Right 0 800 30 66 33;
  • написавши на пошту help@ffr.org.ua.

Організація реалізує проєкт за підтримки Première Urgence Internationale (PUI), а також United Humanitarian Front (UHF).

Раніше ми писали, як і хто може отримати фінансову допомогу від UNHCR Ukraine. Громадянам необхідно підпадати під визначені критерії та мати пакет документів. 

Також ми розповідали, що БФ "Карітас Донецьк у м. Дніпро" надасть допомогу за проєктом "REMARKET". У ньому можуть взяти громадяни, які планують вести бізнес під час воєнного стану.  

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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