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Денежная помощь от UNHCR Ukraine — где можно получить

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 13:00
Выплаты от UNHCR Ukraine — где и кому предоставляют по 10,8 тыс. грн
Человек держит деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Что надо знать о денежной помощи от UNHCR Ukraine Где и как можно получить денежную помощь в Чернигове

В Чернигове реализуется программа денежной помощи от UNHCR Ukraine, что является представительством Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Украине. Для того, чтобы иметь право на выплаты, необходимо подпадать под определенные критерии и получить одобрение по предварительной регистрации.

Об этом сообщает пресс-служба представителей UNHCR Ukraine на канале в Telegram.

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Что надо знать о денежной помощи от UNHCR Ukraine

Согласно программе, помощь в Чернигове предусмотрена для таких категорий граждан:

  • внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с перемещением за шесть месяцев, которым не выплачивали денежную помощь подобные организации за предыдущие три месяца;
  • беженцев, прибывших из-за границы после вынужденного выезда, если не имели аналогичной финподдержки за последние три месяца.

Каждый член семьи может получить выплаты в 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн сразу за три месяца). Средства в первую очередь предоставляют без вышеуказанных требований тем, кто имеет один из следующих критериев уязвимости:

  • в домохозяйстве с несовершеннолетними детьми или лицами пожилого возраста есть только отец или мать;
  • в семье есть только граждане от 55 лет;
  • домохозяйство возглавляют пожилые люди, на содержании которых есть несовершеннолетние дети;
  • семья имеет лиц с инвалидностью или тяжелыми болезнями, которые нуждаются в особом уходе;
  • доход на одного человека в домохозяйстве ежемесячно не превышает 5,4 тыс. грн.

Где и как можно получить денежную помощь в Чернигове

Получить финпомощь в Чернигове можно будет с 30 июня 2025 года в рамках обработки имеющейся очереди. Те, кто ранее получил одобрение на предоставление выплат, могут обращаться с 9:00 до 16:00 по адресу: ул. Гетмана Полуботка 17.

Граждане должны предоставить такой пакет документов (для каждого человека в семье при наличии):

  • документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный номер;
  • свидетельство о рождении детей;
  • номер банковской карты для выплат;
  • документ с подтверждением категории уязвимости;
  • контактный номер телефона.

За открытием записи в следующую очередь на прием в пункте сбора данных в г. Чернигов необходимо следить в Telegram. Как правило, прием заявок стартует после обработки имеющейся очереди.

Ранее мы писали, что в Сумской и Киевской области стартовала программа при финансовой поддержке Германии. Участники смогут получить до 20 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что женщины во Львовской области могут получить мини-гранты. БФ "Женские возможности в Украине" предоставляет помощь до 150 тыс. грн на собственное дело.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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