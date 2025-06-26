Виплати у 48 тис. грн — хто зможе отримати допомогу у 2025 році

Людина тримає гроші у руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Києві жителі та внутрішньо переміщені особи (ВПО) почнуть отримувати додатково грошову допомогу у розмірі 48 тис. грн на рік. Йдеться про виплати на засоби гігієни, що раніше надавали у натуральному вигляді.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації.

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"Столиця надаватиме допомогу у розмірі 48 тисяч гривень на календарний рік на засоби гігієни певним категоріям киян, зокрема й ВПО", — йдеться у повідомленні.

У мерії зазначили, що соціальна та ветеранська політика вважаються основними пріоритетами Києва, визначених очільником міста Віталієм Кличком.

Як розповіли у КМДА, право на виплати матимуть лише деякі категорії громадян. А саме:

родини з дітьми до двох років з інвалідністю чи тяжкими хворобами;

сім'ї з неповнолітніми дітьми з медичними показаннями;

багатодітні малозабезпечені сім'ї з немовлятами.

Окрім того, фіндопомогу отримають кияни, які захищають країну на фронті, і мають відповідні медичні показання.

З 2019 року громадянам надавали додаткову допомогу у натуральному вигляді (гігієнічні товари, підгузки тощо), а нині вирішили впровадити адресну фінансову допомогу на картку.

Таке рішення пояснюють тим, що діти ростуть по-різному, і потреби змінюються, тому забезпечити широкий асортимент необхідного складно, особливо, коли тендери тривають довго. Віднині родини самостійно зможуть купувати необхідне.

Оголошення. Джерело: КМДА

Правила нарахування виплат та як отримати

Як повідомляють у КМДА, загалом за повний календарний рік громадяни зможуть одержати виплату у розмірі шести мінімальних зарплат. Гроші будуть виплачувати щокварталу, тобто по 12 тис. грн кожні три місяці.

"Наразі виділено фінансування для близько тисячі людей — такою була потреба на момент розробки змін. У разі зростання потреби — Київ шукатиме додаткові ресурси", — йдеться у повідомленні.

Громадяни, які хочуть отримати допомогу, мають написати заяву та подати пакет документів до управління соціальної та ветеранської політики за зареєстрованим або задекларованим у столиці місцем проживання.

Нагадаємо, уряд запровадить постійні перевірки щодо того, де перебувають внутрішні переселенці. Якщо з'ясується, що вони більш ніж 90 днів провели за кордоном без поважної причини, то загрожує скасування статусу переселенця.

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