Выплаты от UNHCR в феврале — где и кому будут выплачивать денежную помощь

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Киевской области на этой неделе граждане смогут получить денежную помощь по программе многоцелевой помощи от UNHCR Ukraine. Средства можно будет получить в нескольких населенных пунктах.

Об этом сообщает пресс-центр UNHCR в Telegram.

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Условия программы помощи от UNHCR

Деньги от UNHCR будут доступны для наиболее уязвимых категорий граждан в размере 10,8 тыс. гривен на каждого члена семьи, то есть по 3,6 тыс. гривен сразу за три месяца.

Программа охватывает как переселенцев, так и беженцев, которые пострадали из-за войны и покидали свои дома. Средства будут доступны даже тем, кто вернулся на свой прежний адрес проживания. А именно:

вынужденно перемещенные лица (переместились за последние полгода);

те, кто вернулся на свой постоянный адрес проживания из другой области или из-за рубежа.

Деньги получат те, кто имеют следующие категории уязвимости:

неполные семьи (есть только один из родителей), где есть несовершеннолетние дети или люди пожилого возраста;

семьи, где из старших есть только лица пожилого возраста, которые воспитывают несовершеннолетних детей;

семьи с лицами с тяжелыми болезнями или инвалидностью.

Будут учитывать финансовое положение претендентов: доход на одного члена семьи не может превышать 5,4 тыс. грн.

График работы пунктов сбора данных

Как отмечают организаторы, график работы пунктов сбора данных на денежную помощь от УВКБ ООН на этой неделе (03-07.02.2025) будет следующим:

г. Киев, ул. Малая Шияновская, 14/13; 3, 4, 7 февраля (пн, вт, пт), часы приема: 9:00 до 16:00. Сбор данных по предварительной записи. Списки на 3.02, 4.02, 07.02 обнародованы по ссылке.

г. Славутич, Полесский квартал, 12 (Общегородской библиотечно-информационный центр); 4 февраля (вторник), часы приема: 11:30 — 14:00. Сбор данных будет происходить в смешанной форме: по предварительной записи и в "живой очереди". Списки обнародованы по ссылке.

г. Украинка, пл. Тараса Шевченко, 1 (городской совет) 7 февраля (пятница), часы приема: 10:00 — 15:00. Сбор данных по предварительной записи. Списки обнародованы по ссылке.

Детали можно узнать, позвонив на горячую линию УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00 - 18:00).

"В следующий раз форма будет открыта, предварительно, на следующей неделе. Ожидайте информацию об открытии формы в этом тг-канале", — говорится в сообщении.

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