Що буде з соцвиплатами у 2025 році — в уряді попередили про зміни

Людина тримає купюри в 1 тис. грн. Фото: УНІАН

Український уряд планує змінити формат одразу двох соціальних програм, в рамках яких громадяни отримують фінансову підтримку від держави. Йдеться про ініціативи "Тепла зима" та "Дитина не одна".

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

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В уряді роздумують над тим, щоби виплати в рамках програми "Тепла зима", яка була запущена у 2024 році, надавалися українцям щорічно.

"Плануємо, що вона буде щорічною, щоб допомогти підготуватися до зими людям і родинам у вразливостях, які мають дітей", — повідомила Жолнович.

Зауважимо, що виплату "Тепла зима" у розмірі 6,5 тис. грн у 2024 році отримували:

малозабезпечені сім'ї з дітьми;

сім'ї-ВПО з дітьми, які забезпечувалися допомогою на проживання;

переселенці з інвалідністю І групи.

Також очільниця Міністерства соціальної політики розповіла, як може змінитися послуга "Дитина не одна". В уряді, зокрема, вважають, що маленькі українці, які втратили батьків, не мають залишатися без допомоги, коли інші члени їхньої родини не можуть покрити витрати на їхнє виховання.

"Коли дитина залишається без батьків, як правило, ще є рідні, які готові її доглядати. Однак їм доводиться витрачати на це власні кошти. Але якщо у бабусі замала пенсія, в інших родичів малі доходи, тоді дитину доводилося віддавати у тимчасові притулки. Хочемо цю практику прибрати і вперше у нас з'явилася підтримка для тимчасового утримання дитини, доки вирішується її статус і шукають їй постійного опікуна, піклувальника чи прийомну родину", — розповіла Оксана Жолнович.

Нагадаємо, ми вже пояснювали, які зміни відбудуться у лютому для українців. Так, наприклад, в Україні запрацює оновлений фінансовий моніторинг.

Також раніше стало відомо, що декому з українців доведеться повернути 1 тис. грн, яку виплачують в рамках "Зимової єПідтримки". В уряді вже назвали причину.