Що буде з соцвиплатами у 2025 році — в уряді попередили про зміни

В Україні побільшає соцвиплат — що зміниться у 2025 році
Український уряд планує змінити формат одразу двох соціальних програм, в рамках яких громадяни отримують фінансову підтримку від держави. Йдеться про ініціативи "Тепла зима" та "Дитина не одна".
Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.
Програми "Тепла зима" та "Дитина не одна" — що зміниться
В уряді роздумують над тим, щоби виплати в рамках програми "Тепла зима", яка була запущена у 2024 році, надавалися українцям щорічно.
"Плануємо, що вона буде щорічною, щоб допомогти підготуватися до зими людям і родинам у вразливостях, які мають дітей", — повідомила Жолнович.
Зауважимо, що виплату "Тепла зима" у розмірі 6,5 тис. грн у 2024 році отримували:
- малозабезпечені сім'ї з дітьми;
- сім'ї-ВПО з дітьми, які забезпечувалися допомогою на проживання;
- переселенці з інвалідністю І групи.
Також очільниця Міністерства соціальної політики розповіла, як може змінитися послуга "Дитина не одна". В уряді, зокрема, вважають, що маленькі українці, які втратили батьків, не мають залишатися без допомоги, коли інші члени їхньої родини не можуть покрити витрати на їхнє виховання.
"Коли дитина залишається без батьків, як правило, ще є рідні, які готові її доглядати. Однак їм доводиться витрачати на це власні кошти. Але якщо у бабусі замала пенсія, в інших родичів малі доходи, тоді дитину доводилося віддавати у тимчасові притулки. Хочемо цю практику прибрати і вперше у нас з'явилася підтримка для тимчасового утримання дитини, доки вирішується її статус і шукають їй постійного опікуна, піклувальника чи прийомну родину", — розповіла Оксана Жолнович.
Нагадаємо, ми вже пояснювали, які зміни відбудуться у лютому для українців. Так, наприклад, в Україні запрацює оновлений фінансовий моніторинг.
Також раніше стало відомо, що декому з українців доведеться повернути 1 тис. грн, яку виплачують в рамках "Зимової єПідтримки". В уряді вже назвали причину.
Читайте Новини.LIVE!