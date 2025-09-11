Выплаты от UNHCR Ukraine — где работает программа и какие критерии отбора

Человек держит денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одном из прифронтовых регионов UNHCR Ukraine, представляющий Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине, проводит сбор данных для предоставления своей денежной помощи людям, жизнь которых нарушила война. Речь идет о выплате средств на трехмесячный период.

Об этом сообщает пресс-служба UNHCR Ukraine.

Что нужно знать о программе поддержки от UNHCR Ukraine

При реализации программы денежной помощи UNHCR Ukraine использует критерии уязвимости для выявления и оказания помощи гражданам, которые нуждаются в поддержке больше всего, помогая в удовлетворении основных потребностей для проживания.

В рамках программы участники, соответствующие критериям, получат 3,6 тыс. гривен на человека/в месяц. Денежную помощь предоставят сроком на три месяца одним траншем. То есть, один человек сможет рассчитывать на 10,8 тыс. гривен за вышеуказанный период. Всю сумму трехмесячной денежной помощи пришлют банковским переводом или через перевод Western Union, на выбор заявителя.

Программа работает в наиболее пострадавших областях. В частности, на 12 сентября могут записаться на помощь жители Степановской тергромады Сумской области.

Право на получение финпомощи имеют уязвимые внутренне перемещенные лица, которые переместились не более шести месяцев назад, а также, уязвимые лица, которые вернулись из-за границы в Украину после вынужденного перемещения из-за военных действий.

Также важно соответствовать одному из критериев уязвимости и социально-экономического статуса:

Семья имеет только одного из родителей (отец или мать) с одним или более несовершеннолетними детьми или с лицами пожилого возраста от 55 лет; Семью возглавляет один одинокий человек или несколько одиноких пожилых людей, лицо пожилого возраста, воспитывающее несовершеннолетних детей; Семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (имеют группу инвалидности, тяжелые заболевания); Подать заявку на выплаты могут граждане, которые ранее не получали аналогичную поддержку от фондов за последние три месяца. Претенденты должны также соответствовать социально-экономическим критериям и зарабатывать менее 5,4 тыс. грн на одного человека (члена семьи) в месяц.

Как зарегистрироваться на международную денежную помощь

Граждане из с. Степановка Сумской области, которые хотят получить помощь, могут записаться в очередь на пятницу, 12 сентября, по номеру телефона 063 182 68 38.

"УВКБ ООН требует Вашего согласия на сбор и обработку определенных персональных данных, которые необходимы для определения Вашего права на участие в Программе многоцелевой денежной помощи от УВКБ ООН", — говорится в сообщении.

