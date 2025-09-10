Выплаты от Каритас на шесть месяцев — что стоит знать о программе помощи для ВПЛ

Человек достает денежные купюры из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Одессе для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) доступна программа, в рамках которой можно получить денежную помощь на оплату аренды жилья и коммунальные услуги. Выплаты предусмотрены при соблюдении условий до шести месяцев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда "Каритас Одесса УГКЦ".

Подробнее о программе помощи для ВПЛ

Речь идет о реализации проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV". Он предусматривает предоставление средств на покрытие расходов за наем жилья для уязвимых групп.

В рамках программы ожидается:

предоставление средств на аренду жилья и услуги ЖКХ на срок до полугода;

разрешается самостоятельный поиск жилья;

предоставление сопровождения для семей со стороны кейс-менеджеров и поддержки в интеграции в общины.

Зарегистрироваться в проекте смогут такие категории граждан из числа переселенцев:

живут в местах коллективного проживания;

арендуют жилье, но грозит выселение и нет альтернативы, кроме коллективных мест проживания;

новоприбывшие переселенцы, официально зарегистрированные в Одессе или области с мая текущего года;

ВПЛ, пострадавшие от гендерно обусловленного или домашнего насилия.

Объявление. Источник: БФ "Каритас Одесса УГКЦ"

Как зарегистрироваться в программе помощи в Одессе

Граждане из числа внутренне перемещенных лиц, желающие принять участие в программе по предоставлению денежной помощи на оплату аренды жилья, должны заполнить специальную анкету.

После этого заявителей могут пригласить на собеседование, для которого необходимо подготовить пакет документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справку ВПЛ;

документ с подтверждением уязвимости (при наличии);

справку о доходах (ОК-5, ОК-7 и т.д.);

договор аренды жилья и документы на право собственности арендованного жилья (копии).

Важно, что после завершения периода компенсации граждане должны быть готовы самостоятельно оплачивать аренду.

Детали можно уточнить по контакту: 0 800 336 734 (пн-пт с 09:30 до 16:00).

