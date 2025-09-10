Выплаты от Каритас на шесть месяцев — что стоит знать о программе помощи для ВПЛ

Деньги для ВПЛ от Каритас — кому доступны выплаты на полгода
В Одессе для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) доступна программа, в рамках которой можно получить денежную помощь на оплату аренды жилья и коммунальные услуги. Выплаты предусмотрены при соблюдении условий до шести месяцев.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда "Каритас Одесса УГКЦ".
Подробнее о программе помощи для ВПЛ
Речь идет о реализации проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV". Он предусматривает предоставление средств на покрытие расходов за наем жилья для уязвимых групп.
В рамках программы ожидается:
- предоставление средств на аренду жилья и услуги ЖКХ на срок до полугода;
- разрешается самостоятельный поиск жилья;
- предоставление сопровождения для семей со стороны кейс-менеджеров и поддержки в интеграции в общины.
Зарегистрироваться в проекте смогут такие категории граждан из числа переселенцев:
- живут в местах коллективного проживания;
- арендуют жилье, но грозит выселение и нет альтернативы, кроме коллективных мест проживания;
- новоприбывшие переселенцы, официально зарегистрированные в Одессе или области с мая текущего года;
- ВПЛ, пострадавшие от гендерно обусловленного или домашнего насилия.
Как зарегистрироваться в программе помощи в Одессе
Граждане из числа внутренне перемещенных лиц, желающие принять участие в программе по предоставлению денежной помощи на оплату аренды жилья, должны заполнить специальную анкету.
После этого заявителей могут пригласить на собеседование, для которого необходимо подготовить пакет документов:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- справку ВПЛ;
- документ с подтверждением уязвимости (при наличии);
- справку о доходах (ОК-5, ОК-7 и т.д.);
- договор аренды жилья и документы на право собственности арендованного жилья (копии).
Важно, что после завершения периода компенсации граждане должны быть готовы самостоятельно оплачивать аренду.
Детали можно уточнить по контакту: 0 800 336 734 (пн-пт с 09:30 до 16:00).
