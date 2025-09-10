Видео
Главная Финансы Деньги для ВПЛ от Каритас — кому доступны выплаты на полгода

Деньги для ВПЛ от Каритас — кому доступны выплаты на полгода

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 13:00
Выплаты от Каритас на шесть месяцев — что стоит знать о программе помощи для ВПЛ
Человек достает денежные купюры из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Одессе для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) доступна программа, в рамках которой можно получить денежную помощь на оплату аренды жилья и коммунальные услуги. Выплаты предусмотрены при соблюдении условий до шести месяцев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда "Каритас Одесса УГКЦ".

Читайте также:

Подробнее о программе помощи для ВПЛ

Речь идет о реализации проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV". Он предусматривает предоставление средств на покрытие расходов за наем жилья для уязвимых групп.

В рамках программы ожидается:

  • предоставление средств на аренду жилья и услуги ЖКХ на срок до полугода;
  • разрешается самостоятельный поиск жилья;
  • предоставление сопровождения для семей со стороны кейс-менеджеров и поддержки в интеграции в общины.

Зарегистрироваться в проекте смогут такие категории граждан из числа переселенцев:

  • живут в местах коллективного проживания;
  • арендуют жилье, но грозит выселение и нет альтернативы, кроме коллективных мест проживания;
  • новоприбывшие переселенцы, официально зарегистрированные в Одессе или области с мая текущего года;
  • ВПЛ, пострадавшие от гендерно обусловленного или домашнего насилия.
допомога українцям
Объявление. Источник: БФ "Каритас Одесса УГКЦ"

Как зарегистрироваться в программе помощи в Одессе

Граждане из числа внутренне перемещенных лиц, желающие принять участие в программе по предоставлению денежной помощи на оплату аренды жилья, должны заполнить специальную анкету.

После этого заявителей могут пригласить на собеседование, для которого необходимо подготовить пакет документов:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • справку ВПЛ;
  • документ с подтверждением уязвимости (при наличии);
  • справку о доходах (ОК-5, ОК-7 и т.д.);
  • договор аренды жилья и документы на право собственности арендованного жилья (копии).

Важно, что после завершения периода компенсации граждане должны быть готовы самостоятельно оплачивать аренду.

Детали можно уточнить по контакту: 0 800 336 734 (пн-пт с 09:30 до 16:00).

Ранее мы сообщали, кто может получить 19 тыс. грн на приобретение дров, угля, брикетов для отопления жилья. Такая возможность доступна в одном из регионов в сентябре.

Также мы рассказывали, что в двух областях стартовала программа для предпринимателей в с/х сфере. Она предусматривает возможность получить гранты до 22 тыс. долларов.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
