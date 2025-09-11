Відео
Грошова допомога від UNHCR — хто може подавати заявки у вересні

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 08:00
Виплати від UNHCR Ukraine — де працює програма та які критерії відбору
Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одному з прифронтових регіонів UNHCR Ukraine, що представляє Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні, проводить збір даних для надання своєї грошової допомоги людям, життя яких порушила війна. Йдеться про надання коштів на тримісячний період.

Про це повідомляє пресслужба UNHCR Ukraine.

Читайте також:

Що треба знати про програму підтримки від UNHCR Ukraine 

Під час реалізації програми грошової допомоги UNHCR Ukraine  використовує критерії вразливості для виявлення та надання допомоги громадянам, які потребують підтримки найбільше, допомагаючи у задоволенні основних потреб для проживання.

В рамках програми учасники, що відповідають критеріям, отримають 3,6 тис. гривень на особу/на місяць. Грошову допомогу нададуть терміном на три місяці одним траншем. Тобто, одна особа зможе розраховувати на 10,8 тис. гривень за вищевказаний період. Усю суму тримісячної грошової допомоги надсилають банківським переказом або через переказ Western Union, на вибір заявника.

Програма працює у найбільш постраждалих областях. Зокрема, на 12 вересня можуть записатися на допомогу жителі Степанівської тергромади Сумської області.

Право на отримання фіндопомоги мають вразливі внутрішньо переміщені особи, які перемістились не більш ніж шість місяців тому, а також, вразливі особи, які повернулись з-за кордону в Україну після вимушеного переміщення через воєнні дії.

Також важливо відповідати одному з критеріїв вразливості та соціально-економічного статусу:

  1. Родина має тільки одного з батьків (батько чи матір) з одним чи більше неповнолітніми дітьми або з особами похилого віку від 55 років;
  2. Родину очолює одна самотня чи кілька самотніх людей похилого віку, особа похилого віку, яка виховує неповнолітніх дітей;
  3. Родина з однією чи кількома особами з особливими потребами (мають групу інвалідності, тяжкі захворювання);
  4. Подати заявку на виплати можуть громадяни, які раніше не отримували аналогічну підтримку від фондів за останні три місяці.
  5. Претенденти повинні також відповідати соціально-економічним критеріям і заробляти менш ніж 5,4 тис. грн  на одну особу (члена сім’ї) на місяць.

Як зареєструватися на міжнародну грошову допомогу 

Громадяни з с. Степанівка Сумської області, які хочуть отримати допомогу, можуть записатися в чергу на пятницю, 12 вересня, за номером телефону 063 182 68 38.

"УВКБ ООН потребує Вашої згоди на збір та обробку певних персональних даних, які необхідні для визначення Вашого права на участь у Програмі багатоцільової грошової допомоги від УВКБ ООН", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що в Одесі внутрішні переселенці можуть отримати шестимісячну підтримку на оплату оренди житла. Кошти нададуть за дотримання певних умов. 

Також ми розповідали, що Карітас надає гранти на навчання та бізнес в одній з областей. Кошти будуть доступні вразливим громадянам.   

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
