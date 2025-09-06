Украинцам будут предоставлять гранты до 2026 года — кто сможет получить

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине ряд домохозяйств, малых бизнесов и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получат новую финансовую поддержку. Участниками программы BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets) станут тысячи украинцев.

Об этом сообщили в благотворительной организации Mercy Corps.

Какую поддержку будут оказывать украинцам

Новую программу, бюджет которой будет составлять ориентировочно 550 млн грн, профинансирует правительство Великобритании. Она будет действовать до марта 2026 года в восьми областях Украины, а именно:

в Черниговской;

в Днепропетровской;

в Харьковской;

в Херсонской;

в Николаевской;

в Одесской;

в Сумской;

в Запорожской.

По программе, украинцы в этих регионах смогут получить гранты, помощь в развитии деятельности, юридические консультации и так далее.

Кто может присоединиться к программе

Отмечается, что преимущество получат женщины, люди с инвалидностью, представители национальных меньшинств, ветераны, люди в возрасте 50+ и представители ЛГБТИК+ сообщества.

"Наша цель — поддержать украинцев через создание новых возможностей для заработка, развития бизнеса и восстановления устойчивости громад. Это будет способствовать экономической стабильности страны и уменьшит зависимость от гуманитарной помощи", — подчеркнула руководитель Mercy Corps в Украине Вики Джо Акен.

Регистрацию для участия в программе пока не объявляли. Это должно произойти в ближайшее время.

Напомним, что в сентябре Helvetas в Украине открыл сбор заявок от предпринимателей. В рамках проекта бизнес получит гранты до 117 тысяч гривен.

Также ранее мы рассказывали, что Всемирная продовольственная программа ООН (UN WFP) предлагает получить гранты на сумму до 5 тысяч долларов. Деньги будут предоставлять жителям Зеленодольской громады.