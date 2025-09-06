Украинцам будут предоставлять гранты до 2026 года — кто сможет получить

Гранты для украинцев — кому будут предоставлять до марта
В Украине ряд домохозяйств, малых бизнесов и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получат новую финансовую поддержку. Участниками программы BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets) станут тысячи украинцев.
Об этом сообщили в благотворительной организации Mercy Corps.
Какую поддержку будут оказывать украинцам
Новую программу, бюджет которой будет составлять ориентировочно 550 млн грн, профинансирует правительство Великобритании. Она будет действовать до марта 2026 года в восьми областях Украины, а именно:
- в Черниговской;
- в Днепропетровской;
- в Харьковской;
- в Херсонской;
- в Николаевской;
- в Одесской;
- в Сумской;
- в Запорожской.
По программе, украинцы в этих регионах смогут получить гранты, помощь в развитии деятельности, юридические консультации и так далее.
Кто может присоединиться к программе
Отмечается, что преимущество получат женщины, люди с инвалидностью, представители национальных меньшинств, ветераны, люди в возрасте 50+ и представители ЛГБТИК+ сообщества.
"Наша цель — поддержать украинцев через создание новых возможностей для заработка, развития бизнеса и восстановления устойчивости громад. Это будет способствовать экономической стабильности страны и уменьшит зависимость от гуманитарной помощи", — подчеркнула руководитель Mercy Corps в Украине Вики Джо Акен.
Регистрацию для участия в программе пока не объявляли. Это должно произойти в ближайшее время.
Напомним, что в сентябре Helvetas в Украине открыл сбор заявок от предпринимателей. В рамках проекта бизнес получит гранты до 117 тысяч гривен.
Также ранее мы рассказывали, что Всемирная продовольственная программа ООН (UN WFP) предлагает получить гранты на сумму до 5 тысяч долларов. Деньги будут предоставлять жителям Зеленодольской громады.
