Финпомощь от Швейцарии — кому доступны гранты до 117 тыс. грн

Финпомощь от Швейцарии — кому доступны гранты до 117 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 08:00
Выплаты от Швейцарии — украинцы смогут получить гранты до 117 тыс. грн
Человек держит денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В сентябре 2025 года представительство швейцарской организации Helvetas в Украине объявило новый этап конкурса по предоставлению грантов для предпринимателей и самозанятых лиц. Принять участие в нем смогут жители шести украинских областей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Helvetas Ukraine в соцсети Facebook.

Читайте также:

Условия программы помощи от Helvetas

Деятельность швейцарской организации Helvetas сосредоточена в 35 странах мира. В частности, в Украине деятельность направлена на проекты восстановления инфраструктуры, экономического восстановления и поддержки предпринимательства. Она оказывает поддержку гражданам в расширении собственного дела в громадах, пострадавших от войны, что дает также толчок экономике.

Как отмечается, подать заявки на гранты смогут как зарегистрированные физлица предприниматели, так и граждане, которые ведут деятельность без регистрации ФЛП.

Конкурс распространится на такие области, где сосредоточен бизнес заявителей:

  • Харьковская;
  • Полтавская;
  • Сумская;
  • Днепропетровская;
  • Черниговская;
  • Киевская (кроме г. Киев).

Приоритет будут иметь кандидаты, которые будут принадлежать к уязвимым категориям граждан. А именно:

  • ветераны и члены их семей;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • люди с инвалидностью;
  • члены семей погибших военных;
  • женщины, которые возглавляют бизнес.

Размеры грантов и как зарегистрироваться для участия в конкурсе

Как отмечают организаторы, конкурс предусматривает предоставление максимального гранта в сумме 117 тыс. грн (может включать налоги и сборы).

Граждане, которые подпадают под требования и хотели бы принять участие в грантовой программе от Helvetas, должны заполнить специальную онлайн-форму.

Регистрация всех желающих продлится до 21 сентября 2025 года.

"Конкурс грантов проводится в рамках проекта "Устойчивость: развитие устойчивого и инклюзивного рынка труда в Украине", который реализуется в рамках соглашения между Sida — Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete и Helvetas при поддержке Швеции", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что некоторые граждане могут зарегистрироваться в программе финансовой помощи для осуществления ремонтов перед зимой. Речь идет о проекте от Каритас.

Также мы рассказывали, что вскоре стартует прием заявок на предоставление финпомощи от NRC. Украинцам можно будет получить 10,8 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
