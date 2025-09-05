Выплаты от Швейцарии — украинцы смогут получить гранты до 117 тыс. грн

Финпомощь от Швейцарии — кому доступны гранты до 117 тыс. грн
В сентябре 2025 года представительство швейцарской организации Helvetas в Украине объявило новый этап конкурса по предоставлению грантов для предпринимателей и самозанятых лиц. Принять участие в нем смогут жители шести украинских областей.
Условия программы помощи от Helvetas
Деятельность швейцарской организации Helvetas сосредоточена в 35 странах мира. В частности, в Украине деятельность направлена на проекты восстановления инфраструктуры, экономического восстановления и поддержки предпринимательства. Она оказывает поддержку гражданам в расширении собственного дела в громадах, пострадавших от войны, что дает также толчок экономике.
Как отмечается, подать заявки на гранты смогут как зарегистрированные физлица предприниматели, так и граждане, которые ведут деятельность без регистрации ФЛП.
Конкурс распространится на такие области, где сосредоточен бизнес заявителей:
- Харьковская;
- Полтавская;
- Сумская;
- Днепропетровская;
- Черниговская;
- Киевская (кроме г. Киев).
Приоритет будут иметь кандидаты, которые будут принадлежать к уязвимым категориям граждан. А именно:
- ветераны и члены их семей;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- люди с инвалидностью;
- члены семей погибших военных;
- женщины, которые возглавляют бизнес.
Размеры грантов и как зарегистрироваться для участия в конкурсе
Как отмечают организаторы, конкурс предусматривает предоставление максимального гранта в сумме 117 тыс. грн (может включать налоги и сборы).
Граждане, которые подпадают под требования и хотели бы принять участие в грантовой программе от Helvetas, должны заполнить специальную онлайн-форму.
Регистрация всех желающих продлится до 21 сентября 2025 года.
"Конкурс грантов проводится в рамках проекта "Устойчивость: развитие устойчивого и инклюзивного рынка труда в Украине", который реализуется в рамках соглашения между Sida — Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete и Helvetas при поддержке Швеции", — говорится в сообщении.
