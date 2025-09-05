Выплаты от Швейцарии — украинцы смогут получить гранты до 117 тыс. грн

Человек держит денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В сентябре 2025 года представительство швейцарской организации Helvetas в Украине объявило новый этап конкурса по предоставлению грантов для предпринимателей и самозанятых лиц. Принять участие в нем смогут жители шести украинских областей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Helvetas Ukraine в соцсети Facebook.

Условия программы помощи от Helvetas

Деятельность швейцарской организации Helvetas сосредоточена в 35 странах мира. В частности, в Украине деятельность направлена на проекты восстановления инфраструктуры, экономического восстановления и поддержки предпринимательства. Она оказывает поддержку гражданам в расширении собственного дела в громадах, пострадавших от войны, что дает также толчок экономике.

Как отмечается, подать заявки на гранты смогут как зарегистрированные физлица предприниматели, так и граждане, которые ведут деятельность без регистрации ФЛП.

Конкурс распространится на такие области, где сосредоточен бизнес заявителей:

Харьковская;

Полтавская;

Сумская;

Днепропетровская;

Черниговская;

Киевская (кроме г. Киев).

Приоритет будут иметь кандидаты, которые будут принадлежать к уязвимым категориям граждан. А именно:

ветераны и члены их семей;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

люди с инвалидностью;

члены семей погибших военных;

женщины, которые возглавляют бизнес.

Размеры грантов и как зарегистрироваться для участия в конкурсе

Как отмечают организаторы, конкурс предусматривает предоставление максимального гранта в сумме 117 тыс. грн (может включать налоги и сборы).

Граждане, которые подпадают под требования и хотели бы принять участие в грантовой программе от Helvetas, должны заполнить специальную онлайн-форму.

Регистрация всех желающих продлится до 21 сентября 2025 года.

"Конкурс грантов проводится в рамках проекта "Устойчивость: развитие устойчивого и инклюзивного рынка труда в Украине", который реализуется в рамках соглашения между Sida — Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete и Helvetas при поддержке Швеции", — говорится в сообщении.

