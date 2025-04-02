Выплаты от UNHCR — кто получил право на помощь в апреле

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Киеве стартует регистрация на денежную помощь в рамках программы многоцелевой поддержки от UNHCR Ukraine. Граждане смогут оформить выплаты на три месяца.

Об этом говорится в анонсе пресс-службы UNHCR в Telegram-канале.

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Финпомощь от UNHCR смогут оформить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы, проживающие в Киеве. Речь идет о сумме помощи в 10,8 тыс. грн для особо уязвимых категорий людей (каждый член семьи получит по 3,6 тыс. грн в течение трехмесячного периода).

Относительно претендентов действуют следующие требования:

переселенцы должны были переместиться только за предыдущие шесть месяцев;

беженцы, которые вернулись на свой прежний адрес проживания после вынужденного выезда в начале войны.

Также нужно иметь следующие жизненные обстоятельства:

граждане имеют ограниченные финансовые возможности, а именно — доход на одного человека в домохозяйстве не более 5,4 тыс. грн;

в семье есть только один из родителей, который воспитывает несовершеннолетних детей или заботится о пожилых людях;

семья состоит только из лиц пожилого возраста, которые занимаются воспитанием детей до 18 лет;

в семье есть тяжелобольные лица или люди с инвалидностью.

Как оставить заявку на денежную помощь

Заявки будет принимать партнер UNHCR Ukraine — Благотворительный фонд "Право на защиту" 2 апреля 2025 года.

Зарегистрироваться на финпомощь можно будет, заполнив специальную онлайн-форму (откроется в 12.00). Граждане могут попасть на прием в пункт сбора данных в г. Киев только по предварительной записи.

"В случае успешного заполнения формы необходимо ожидать звонка от работников БФ "Право на защиту" для прохождения предварительной проверки на соответствие условиям программы и назначения даты, времени и адреса приема", — сообщают организаторы.

Все детали можно уточнить по следующим контактам:

горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711;

электронная почта: unhcrukraine@donbassos.org.

Напомним, в этом году в Сумской области доступна помощь от Общества Красного Креста. Уязвимые категории граждан смогут получить по 40 тыс. гривен.

Ранее мы писали, что Caritas-Spes Ukraine принимает заявки на финпомощь. Деньги предоставят на поддержку бизнеса, пострадавшего от войны в одном из регионов Украины.