Виплати від Британії — де реєструють на допомогу у 54 тис. грн

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці у лютому 2025 року можуть оформити багатоцільову грошову допомогу. Такою можливістю можуть скористатися жителі низки громад у Донецькій області.

Про це йдеться у повідомленні ГО "Відповідальні громадяни".

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Як зазначається, виплати доступні мешканцям Святогірської, Лиманської, Дружківської громад Краматорського району Донецької області.

Кошти можна отримати в рамках проєкту "Місцева, інклюзивна та різнобічна екстрена допомога населенню, яке постраждало внаслідок війни в Україні (LIVES) 3.0". Проєкт реалізує ГО "Відповідальні громадяни" спільно з Mercy Corps та за фінпідтримки уряду Британії у межах програми LIVES 3.0.

Зареєструватися на багатоцільову грошову допомогу можуть такі домогосподарства, які:

територіально проживають у вказаних вище населених пунктах Краматорського району, як місцеве населення, так і ВПО;

у яких сукупний дохід усіх членів родини становить менш як 6 318 грн на особу на місяць;

які проживають у колективних центрах, у пошкодженому внаслідок бойових дій житлі або є безпритульними;

домогосподарства, де є люди з інвалідністю;

де є троє і більше дітей віком до 18 років;

де є лише один з батьків (батько чи мати), де діти віком до 18 років;

де є вагітні жінки/жінки, які годують грудьми;

де є люди похилого віку (від 60 років);

домогосподарство очолює одна самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку (від 60 років) без інших дорослих;

де є безробітні особи передпенсійного віку 50-59 років, які не мають пенсії, інших джерел доходу;

домогосподарства, де є особи з важкими хронічними хворобами.

Розмір допомоги та як оформити

Сума грошової допомоги становить 3,6 тис. грн на місяць. Фінансування покриватиме тримісячний період, тому загальна сума на кожного члена домогосподарства становитиме 10,8 тис. грн. Отримати фінансову допомогу зможуть максимум п'ятеро людей в одному домогосподарстві, тому сума виплати не зможе перевищувати 54 тис. грн.

Зареєструватися на виплати можна, заповнивши онлайн-форму.

Проте організатори зауважили, що проходження реєстрації не гарантуватиме надання грошової допомоги. Оскільки ресурси допомоги є обмеженими, тому надаватимуть пріоритет тільки тим, хто потребує допомоги найбільше. Відбір будуть здійснювати на основі:

місцеперебування домогосподарства;

структури домогосподарства;

соціального статусу домогосподарства;

сукупного доходу домогосподарства.

Уточнити деталі можна за такими контактами:

електронна пошта — zajavki.ograjdane@gmail.com;

гаряча лінія — 066 567 00 16.

Раніше ми писали, що деякі родини зможуть отримати від УВКБ ООН по 10,8 тис. грн. Виплати здійснять у с. Рябушки Лебединської громади 24 лютого.

Також ми повідомляли, що в одній з областей благодійники фонду Caritas приймають заявки на фіндопомогу у лютому. Виплати у 14 тис. гривень доступні в рамках проєкту Remarket.